Zwarte mama bevalt van blanke baby met hemelsblauwe ogen, en wordt nu overal op straat aangestaard

Een zwarte moeder van drie wist niet wat ze zag toen ze beviel van haar jongste spruit en ontdekte dat ze een blanke baby met rood haar en blauwe ogen had gehad gekregen. De moeder van Zimbabwaanse afkomst dacht dat de huid van haar dochter donkerder zou worden, maar vier maanden later was het kindje nog steeds erg bleek. Artsen vonden geen huidaandoening en staan voor een raadsel, maar denken dat de vrouw waarschijnlijk Europese voorouders heeft.

Patience Chando (36) woont met haar blanke echtgenoot in de Duitse stad Hannover en verwelkomde in april haar derde kind, maar kan nu niet meer buiten komen zonder aangestaard te worden door voorbijgangers. Hoewel de twee tienerdochters van de vrouw haar huidskleur - en die van haar zwarte ex-man - hebben geërfd, is dat niet het geval voor het eerste kind dat ze met haar nieuwe partner kreeg.

De andere dochters van Patience, Lucricia (links) en Faith (rechts) hebben wel de huidskleur van hun moeder Foto: Caters TV

“Ik kon het niet geloven”, vertelt Patience. “Haar huid was te wit toen ze werd geboren. Het gebeurt vaak dat de huidskleur donkerder wordt, en ik was ervan overtuigd dat het nu ook zo zou zijn.” Dat was echter tevergeefse hoop en Patience kan nu naar eigen zeggen amper nog buiten komen zonder een spervuur van vragen te krijgen van voorbijgangers. “Telkens we naar buiten komen, worden we tegenhouden door mensen die vragen stellen of zelfs foto's willen nemen. Ze is het middelpunt van alle aandacht”, aldus de moeder van het kind, die ondertussen niet meer weet wat te zeggen tegen de nieuwsgierige mensen.

Albinisme

Patience wilde haar blanke baby laten onderzoeken om zeker te weten dat het kind geen huidaandoening had, maar ook artsen stonden voor een raadsel. “Als mensen met een donkere huid een baby met een lichtere huid krijgen, kan dat wijzen op een vorm van albinisme”, verklaart Martin Delatycki, de directeur van een Australisch ziekenhuis dat onderzoek verricht naar genetica en erfelijkheid. “Maar dat lijkt hier niet het geval, als we kijken naar de haarkleur en de ogen van de baby.”

“Mijn vriendinnen grappen vaak dat er ergens een blanke moeder rondloopt die op zoek is naar haar kind en haar op een dag zal vinden”, aldus Patience. Foto: Caters TV

Volgens een andere expert in de genetica hebben sommige zwarte Afrikanen Europese voorouders, wat de huidskleur van de baby van Patience kan verklaren. “Uiteraard moeten we ook rekening houden met de andere ouder”, aldus de man. “Kinderen lijken dikwijls beter op hun moeder of hun vader. Als we ons genen doorgeven aan onze kinderen, kan het altijd de ene of de andere kant opgaan.”

Ondertussen is de baby van Patience vijf maanden oud, en hoewel ze nog steeds de huidskleur van haar mama niet heeft, blaakt het kind van gezondheid. “Mijn vriendinnen grappen vaak dat er ergens een blanke moeder rondloopt die op zoek is naar haar kind en haar op een dag zal vinden”, aldus Patience.