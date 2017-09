Titelverdediger Peter Sagan zal parcours in Bergen wel tijdens de wedstrijd verkennen

Good old Peter Sagan, vanochtend ergens in de bossen van Alversund, een negorij op dertig kilometer van Bergen. Het regende kwinkslagen, het woord stress werd alweer vakkundig uit het lexicon van de Slovaakse alleskunner geschrapt.

Maar eerst werd hij gepolst naar zijn gezondheidstoestand. Vorige week kwam immers het bericht als zou Sagan ziek zijn. De concurrentie vermoedde een tactisch manoeuvre. Drie dagen had hij vorige week niet op zijn fiets gezeten, gaf de Slovaak vlotjes toe. “En dus weet ik niet in wat voor conditie ik zondag aan de start zal staan. Ziek zijn is nooit goed in de aanloop naar een wedstrijd, dat besef ik. Ga er dus maar vanuit dat ik niet in topvorm aan de start verschijn. Ik hoop dat de benen goed zijn, ik ga zoals altijd mijn best doen en genieten van de wedstrijd.”

Over het parcours kon de regerend wereldkampioen weinig zinnigs vertellen. “Ik ken het alleen van video”, grijnsde hij. “Verkennen? Dat zou vandaag kunnen maar ik heb daar geen zin in. Als ik me niet vergis moeten we zondag twaalf keer dat rondje afleggen. Na twee rondjes zou ik het toch moeten kennen, denk ik. Ook over de wedstrijdtactiek moet je me nog niets vragen. Morgen na twee rondjes zal ik vertellen hoe ik zal koersen. Zegt Kwiatkowski dat hij met mij onder ons tweetjes naar de finish wil rijden. Ik rijden en hij winnen. Ik denk het niet!”

En zo neuzelde de Slovaak verder. Of een eventuele derde wereldtitel op rij en het bijhorend plaatsje in de geschiedenisboeken hem niet nerveus maakte? “Nerveus? Stress? Wat is dat? Cijfers en records interesseren mij niet echt. Ik ben hier om te genieten van de koers. Er zullen veel fans langs de kant staan. Overwegend Noren maar ook Slovaken, fans uit alle delen van de wereld. Ik hoor zelfs dat er een schooltje in de buurt van Bergen een fanclub voor mij heeft opgericht. Nice! Ik zag ook beelden van de tijdrit, afgelopen woensdag. Indrukwekkend, die massa fans op de berg. Very nice!”

Zoals alles nice is in de wereld van Peter Sagan. Dan maar gepolst naar de favorieten. Ook hier vielen geen verrassingen te noteren. Of toch! “Wie zegt er dat ik favoriet ben”, gniffelde Sagan. “Jullie beweren dat! Misschien ben ik mijn grootste tegenstander. Favorieten, dan denk ik aan Matthews, Van Avermaet, Alaphilippe, Kwiatkowski, uiteraard de Noren voor eigen publiek… Zondag weten we meer. De regen? Hoeft niet! Geen enkele renner wil 270 kilometer in de regen fietsen.”

Sagan maakte in Montreal nog een misnoegd gebaar richting Greg Van Avermaet die volgens de Slovaak te nadrukkelijk op diens wiel had gereden. “Zondag zal het anders zijn”, wist Sagan. “Montreal is niet het wereldkampioenschap. Een wereldtitel gaan ze niet zomaar te grabbel gooien.”