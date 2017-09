Van Overtveldt kritisch voor effectentaks, maar premier buigt niet: "Die moet en zal worden uitgevoerd"

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) vreest dat de effectentaks die de federale regering in het leven heeft geroepen, op juridische bezwaren botst. Dat schrijft De Tijd zaterdag. In een reactie laat premier Charles Michel weten dat het akkoord daarover "moet en zal worden uitgevoerd", volgens de vastgelegde timing, die "nauwgezet zal worden gevolgd".

De regering-Michel besliste bij de onderhandelingen over het Zomerakkoord een taks van 0,15 procent in te voeren voor beleggers die minstens 500.000 euro op hun effectenrekening hebben staan. De taks geldt vanaf de eerste euro. "Wie 499.999 euro op zijn effectenrekening heeft staan, betaalt niets, en wie 1 euro meer heeft, betaalt de volle pot."

Volgens de N-VA'er zet dat aan tot misbruik. "De prikkel om bedrog te plegen wordt daardoor groter." Bovendien vreest hij dat de Raad van State zal oordelen dat sprake is van discriminatie.

Groen-fractieleider Kristof Calvo vraagt zich af wat er nog rest van het Zomerakkoord, nu "Van Overtveldt de effectentaks zelf afschiet". Hij heeft een vraag ingediend aan de premier.

De premier laat weten dat de politieke arbitrages in de zomer genomen zijn. "De timing voor de uitvoering ligt vast en zal nauwgezet worden gevolgd", klinkt het. "Zoals afgesproken zullen in de schoot van de ministerraad alle wetteksten worden goedgekeurd. Ook de teksten over de hervorming van de vennootschapsbelasting", benadrukt de eerste minister.