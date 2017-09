Blessure Neuer kost Bayern meteen punten: vervanger geeft zege weg met gigantische blunder

Manuel Neuer zal niet meer in actie komen in 2017. Dat is een zware opdoffer voor der Rekordmeister en vervanger Sven Ulreich zette dat vrijdag extra in de verf. Bayern München kwam 2-0 voor tegen Wolfsburg, waar Divock Origi in de basis stond. Maar op een vrije trap van Arnold ging Ulreich zwaar in de fout. De Duitse goalie wilde trap met een vlakke hand keren, maar het leer verdween in doel. Wolfsburg pakte pakte nadien alsnog een punt mee uit de Allianz Arena, waar Neuer meer dan ooit gemist wordt.