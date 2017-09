Romelu Lukaku blijft scoren voor Manchester United. De Rode Duivel deed op bezoek bij Southampton na 20 minuten de netten trillen. Hij kopte op voorzet van Antonio Valencia eerst op doelman Fraser Forster, maar trapte in de rebound de 0-1 tegen de netten. Goed voor de achtste goal in acht matchen voor ‘Big Rom’, en zijn zesde in zijn eerste zes Premier League-matchen voor de Red Devils. Meteen goed voor een clubrecord. Enkel Louis Saha deed het hem voor in 2004.