Kevin De Bruyne lokte peperdure speler naar Manchester City op een wel heel vreemde plek

Manchester City is degelijk begonnen aan het Premier League-seizoen, en daar heeft ook Benjamin Mendy zijn aandeel in. De Franse linksback kwam deze zomer over van AS Monaco en daar zit onze landgenoot Kevin De Bruyne blijkbaar voor iets tussen.

De Fransman gaf tegenover Britse media immers toe dat het beslissende moment voor zijn overstap viel tijdens de dopingcontrole na de Champions League-wedstrijd tegen City afgelopen seizoen, waar hij en De Bruyne samen aanwezig waren.

Monaco en Manchester City ontmoetten elkaar in de zestiende finales van de Champions League, waar Monaco ondanks een spectaculaire nederlaag in de terugwedstrijd (5-3) zich kwalificeerde. “Na die wedstrijd in Manchester zat ik samen met Kevin bij de dopingcontrole”, vertelde Mendy aan de Daily Telegraph. “Op dat moment wist ik dat City mijn bestemming zou zijn. Kevin vroeg me wanneer ik bij de club zou komen. Mijn antwoord was simpel: zodra ze het me komen vragen!”

Tijdens de zomerstop werd de deal tussen Monaco en Manchester City beklonken. Met een transfersom van zo’n 50 miljoen euro is de Franse Senegalees de duurste verdediger uit de voetbalgeschiedenis. Manchester City is momenteel samen met stadsgenoot United leider in de Premier League. Mendy speelde intussen al vier wedstrijden voor de Citizens en gaf daarin één assist.