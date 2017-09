Jessie had seks met vier leerlingen, waarvan twee op dezelfde dag. Hun gepoch deed haar de das om

Een 25-jarige kunstleerkracht is in de problemen gekomen voor seks met minderjarigen nadat de jongens niet konden stoppen met erover te pochen op school. Het gerucht bereikte de directie en daarna ook de politie. Als ze veroordeeld wordt, wacht haar 10 tot 40 jaar cel.

Toen de directeur van haar school in het Amerikaanse Arkansas het te horen kreeg, verwittigde die meteen de politie. Leerkracht Jessie Lorene Goline stortte in toen ze met de feiten geconfronteerd werd: “Nee, nee”, zou ze de directeur gezegd hebben. “Ik wil mijn man hier niet door verliezen.”

De man vroeg Jessie of ze enig ongepast contact had gehad met haar leerlingen, waarna ze meteen bekende: “We hebben seks gehad.”

Ze werd op staande voet ontslagen en woensdag gearresteerd voor seks met een minderjarige. Voorlopig is ze vrij op borg, maar eens veroordeeld wacht haar 10 tot 40 jaar cel.

Volgens gerechtsdocumenten begon het met onschuldige sms’jes. Die kregen volgens de betrokken studenten echter al snel een seksuele ondertoon. Na verloop van tijd begon Jessie hen ook suggestieve foto’s te sturen.

Een van hen werd op een dag door haar opgepikt na school. Ze nam hem mee naar haar appartement, waar ze twee keer seks gehad zouden hebben voor ze hem weer naar school bracht. Volgens de politie vertelde die student hen dat ze diezelfde dag nog met een andere student geslapen had.

Een ander slachtoffer werd door een vriend naar haar appartement gevoerd. Jessie gaf hem al langer complimentjes over zijn uiterlijk en had hem een foto van zichzelf in een string gestuurd. Ook met die jongen had ze seksuele betrekkingen.

“We kunnen en willen dit soort gedrag niet tolereren”, klinkt het bij het schoolhoofd. “We nemen het voorrecht van het opleiden van onze studenten serieus en zijn blij dat de procedures voor de onmiddellijke verwijdering en melding dit incident meteen naar de rechtbank hebben doorverwezen.”