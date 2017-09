Stuttgart, met invaller Orel Mangala, geraakt thuis niet voorbij Augsburg

Stuttgart en Augsburg hebben zaterdag op de zesde speeldag in de Duitse Bundesliga de weg naar doel niet gevonden. De wedstrijd tussen beide teams eindigde op 0-0.

Orel Mangala viel bij Stuttgart in de 65e minuut in, maar ook hij vond het gaatje niet. In de stand staat Stuttgart elfde met zeven punten, Augsburg (11 punten) is knap vierde.