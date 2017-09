Charles Bradley (68) overleden: kanker was het enige dat zijn eeuwige glimlach niet kon overwinnen

De Amerikaanse soulzanger Charles Bradley is overleden op 68-jarige leeftijd. Hij verloor de strijd tegen kanker, een ziekte die hij nochtans overwonnen leek te hebben. Voor volgend jaar stonden nog twee concerten in ons land gepland.

Charles Bradley groeide de jongste jaren uit tot een fenomeen in de soulmuziek. Hij kende een moeilijke jeugd en raakte al op jonge leeftijd in de ban van soullegende James Brown. Bradley begon hem al snel te imiteren en in de jaren 90 werd hij zowaar bekend als imitator. Hij werd veelvuldig geboekt, maar al snel kreeg hij zin om ook eigen muziek te maken. Daar kreeg hij de kans toe bij het iconische label Daptone Records.

Die eigen songs sloegen aan, zeker in combinatie met zijn geweldige optredens. Want een concert van Charles Bradley, dat was puur genieten. Door zijn innemende en charismatische voorkomen en alle liefde die hij uitstraalde, groeide hij uit tot een fenomeen. Daar waren onder meer de AB in Brussel, Rock Werchter en Pukkelpop getuige van. Zijn rauwe manier van zingen leverde hem de bijnaam Screaming Eagle of Soul op.

In de herfst van 2016 werd bij de zanger maagkanker vastgesteld. De behandeling daartegen leek aan te slaan en Bradley werd zelfs genezen verklaard, maar eerder dit jaar was de kanker terug, met uitzaaiingen naar zijn lever.

Toch ging hij opnieuw op tournee. Het vele optreden ging hem echter niet goed af, waardoor hij begin september besliste om de rest van de concertreeks af te gelasten. “Maar wanneer ik terugkom, zal ik dankzij de liefde van God sterker dan ooit zijn”, zei hij toen.

Maar zaterdag kwam dan het dramatische nieuws: Bradley heeft de strijd tegen kanker verloren. “Met een zwaar hart kondigen we het overlijden van Charles Bradley aan”, laat het management van de zanger weten. “Hij was altijd een strijder en vocht ook tegen kanker met alles wat hij had. Bedankt voor al jullie gebeden en steun in deze moeilijke tijden.”

Bradley zou in december nog twee concerten geven in De Roma in Antwerpen. Op de website van de concertzaal staat vermeld dat de tournee van de soulzanger afgelast werd omdat hij “opnieuw ernstig ziek” is.