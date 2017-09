Napoli overmeestert SPAL pas in slotfase en behoudt maximumscore

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar Napoli behoudt na zes speeldagen zijn perfecte rapport in de Italiaanse Serie A. De Napolitanen wonnen op de zesde speeldag op bezoek bij SPAL met 2-3.

Schiattarella bracht SPAL in de dertiende minuut op voorsprong, maar Insigne tekende meteen voor de gelijkmaker. Napoli vond nadien maar moeilijk een gaatje in de thuisafweer, tot Callejon in de 71ste minuut de ban brak. Dat was buiten Viviani gerekend, die SPAL weer op gelijke hoogte bracht. Via Ghoulam trok Napoli uiteindelijk toch aan het langste eind. Dries Mertens verliet bij de bezoekers een kwartier voor tijd het veld.

Napoli voert de stand aan met een perfecte rapport van achttien punten uit zes duels. Mertens en co. tellen drie punten meer dan eerste achtervolger Juventus, dat later op de avond Torino ontvangt.

Nog geen 50 seconden later staat het alweer gelijk via Lorenzo Insigne! ?? #SPALNapoli pic.twitter.com/KxWa0VmiKK — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 23 september 2017