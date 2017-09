Onenigheid binnen regering: CD&V-trofee uit zomerakkoord staat op de helling

De man die met de effectentaks 254 miljoen moet binnenhalen, gelooft niet in de maatregel. Volgens minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zal de belasting op effectenrekeningen juridisch in de soep draaien. Premier Charles Michel floot hem gisteren al terug.

Het is de trofee van het zomerakkoord die CD&V enkele maanden geleden binnenhaalde. De christen-democraten ijverden al maanden voor meer fiscale rechtvaardigheid en de effectentaks moet daarvoor zorgen. Via een taks van 0,15 procent op alle effectenrekeningen waarop meer dan 500.000 euro staat, moet de regering vanaf volgend jaar 254 miljoen ophalen. Het was een duur bevochten compromis. Noch Open VLD noch N-VA stonden voor de taks te springen, maar die kwam er wel in ruil voor een verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting. Geven en nemen, zoals dat meestal het geval is in de politiek.

Discriminatie

Dat N-VA met lange tanden de taks aanvaardde, was dus al duidelijk. Zaterdag gaf minister van Financiën Johan Van Overtveldt in De Tijd aan dat CD&V best nog niet triomfeert. De N-VA-excellentie plaatste openlijk grote vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van de taks. Dat iemand met 499.999 euro op een rekening niets betaalt en iemand met één euro meteen de volle pot, zal volgens hem voor problemen zorgen. De kans dat de Raad van State om die reden van discriminatie zal spreken, is groot, meent de N-VA-minister. Hij ziet brood in het werken met belastingschijven, waardoor de taks pas zal gelden van 1 miljoen euro. En dat heeft automatisch zijn gevolgen voor de opbrengst van de effectentaks. Dan nog 254 miljoen euro binnenhalen, is helemaal uitgesloten. Een verhoging van de taks ziet Van Overtveldt ook niet zitten.

Lege doos

Van Overtveldt zit dus met fundamentele bezwaren. Eerder uitten ook al veel fiscalisten hun bezwaren. Aangezien die niet voor vennootschappen geldt en er veel manieren zijn om je kapitaal te spreiden over verschillende rekeningen of in andere dingen te investeren, zal de taks volgens expert Michel Maus een lege doos blijken te zijn. Daarmee 254 miljoen ophalen, is dan ook onmogelijk, was de conclusie.

Een essentiële schakel uit het zomerakkoord halen, dreigt de hele deal echter op losse schroeven te zetten. CD&V zal dan zeker niet meer geneigd zijn zich inschikkelijk op te stellen inzake de lagere tarieven in de vennootschapsbelasting. Premier Charles Michel voelde de bui gisteren al hangen en floot Van Overtveldt meteen terug. “Het akkoord moet en zal worden uitgevoerd. Zoals afgesproken zullen in de schoot van de ministerraad alle wetteksten worden goedgekeurd”, klonk het vrij snel. Bij CD&V wou men er voorlopig niet te veel woorden aan vuilmaken. “De eerste minister is heel duidelijk geweest. Er was binnen de regering een akkoord over alle modaliteiten van de taks”, was op het kabinet van CD&V-vicepremier Kris Peeters te horen.

Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo reageerde gebeten op de uitlatingen van de Financiënminister. De taks stelt nu al niet veel voor en daar nog aan beginnen morrelen, is er helemaal over, vindt hij. “Nu Van Overtveldt de effectentaks zelf afschiet, wat rest er dan nog van het zomerakkoord?”, vraagt hij zich af. En zo dreigt de uitvoering van dat akkoord voor de premier dus nog een serieuze vette kluif te zullen worden.