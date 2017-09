Van Avermaet en Gilbert hebben aan Frankrijk, Nederland, Spanje en Duitsland interessante bondgenoten op WK voor punchers

Peter Sagan vatte gisterochtend de titelstrijd van vandaag in één oneliner samen. “Vraag me morgen na de finish wie wereldkampioen wordt. Of weet jij het al?” Niets is zo onvoorspelbaar dan een WK op een tobogan als Bergen waar Van Avermaet en Gilbert terecht mogen dromen van goud. Ook al blijft de ‘Peter De Grote’ dé topfavoriet.

Een regenboogstrijd bij de profs is natuurlijk niet hetzelfde als een junioreswedstrijd, maar toch valt er een lijn te trekken door de WK-wegraces van de voorbije dagen. Geen enkele titelstrijd eindigde op een massaspurt. Telkens haalde de puncher het van de sprinters voor wie zilver het hoogst haalbare was. Telkens kwam de beste van de wedstrijd bovendrijven. Dat moet als muziek in de oren klinken van de Belgen die nu met Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert toevallig twee loepzuivere punchers aan boord hebben.

Oorlog en chaos

Bergen is ‘Gefundenes Fressen’ voor een allrounder, voor een grote motor die ook na 250 km nog die versnelling bergop of bergaf in de benen heeft. De door de wol geverfde Spaanse coach Javier Minguez grijnsde gisteren toen hij de afwikkeling bij de vrouwen zag. “Er zijn hier zoveel mogelijkheden om er een zware koers van te maken. Ik heb in mijn ‘Seleccion’ geen favoriet à la Gilbert of Van Avermaet bij, maar het is duidelijk dat we er ook baat bij hebben dat we een harde wedstrijd krijgen. Heb je hier al de Italiaanse coach Davide Cassani zien paraderen? Hij is zo fier als een gieter met zijn Squadra Azzurra dat met Trentin, Viviani en Colbrelli al drie sprinters telt. Los van Ulissi en Moscon die andere types zijn. Hoe moet je dan koersen? Wij zijn van plan oorlog te maken en ons niet naar de slachtbank te laten leiden.”

Eenzelfde taal bij Duitsland dat zonder de zieke kopman John Degenkolb gewoon “ronduit gaat voor chaos”. Ook Frankrijk is met Alaphilippe en andere Gallopins een interessante bondgenoot. Net als Nederland dat hier niet enkel dé slokop was de voorbije dagen maar met Dumoulin op kop een heel gevaarlijke favoriet heeft die een unieke drie op een rij kan optekenen in Bergen: goud in het WK ploegentijdrijden met Team Sunweb, de regenboogtrui in het tijdrijden en misschien opnieuw voor het het Wilhelmus kan zorgen vanavond. Op Italië, Australië, Colombia en een gedeelte van Noorwegen (Kristoff) na zijn er weinig grote landen die kicken op een sprint van een grote groep. Michael Matthews, nog zo’n ‘dikke’ favoriet, vond het fantastisch dat hij de enige echte kopman is. “Dan weet iedereen waarvoor hij staat. Twee leiders? Dat split altijd de groep uiteen.”

Sterke en brede Belgische ploeg

Toch ben je beter af met een sterke ploeg als België. Op voorwaarde dat de batterij aan kwaliteitsrenners (Naesen, Wellens, Stuyven, Gilbert en Van Avermaet) bijtijds Sagan, Matthews en Trentin bestoken. Om de zogenaamd van ziekte herstellende dubbele wereldkampioen van een unieke drie op een rij te houden, moet je hem in de eerste plaats naar huis rijden. Want stuntpiloot als hij is, kan hij vanaf de Salmon Hill naar de Festplassen vliegen. Net als Michal Kwiatkowski die zijn visitekaartje afgaf in Ponferrada 2014 en de voorbije dagen zich vooral heel low profile hield. Dit keer heeft hij maar vijf Poolse ploegmaten bij, maar verkijk je daar niet op.

Onderhuids speelt altijd het teambelang mee. Patrick Lefevere komt er al honderd jaar ronduit voor uit. “Het interesseert me niet wie wereldkampioen wordt, als hij volgend jaar maar voor mij rijdt.” En zo kom je soms tot andere interessante combines als Gilbert-Jungels-Alaphilippe-Gaviria of Van Avermaet-Van Garderen-Kung-Drücker-Schär. Ook dat is en blijft een WK bij de profs.

