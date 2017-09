Clement over pijnlijke nederlaag Waasland-Beveren tegen Anderlecht: “Dit was een hold-up”

Waasland-Beveren-trainer Philippe Clement kon achteraf nauwelijks geloven dat zijn team ondanks de karrenvracht kansen toch nog verloren had van Anderlecht. “Dit was toch wel een beetje een hold-up.”

Clement zei achteraf ondanks de onverdiende 1-2 thuisnederlaag trots te zijn op zijn team. “Onze prioriteit is en blijft natuurlijk matchen winnen, maar als ik de manier zie waarop we deze match hebben aangevat, denk ik dat we als groep een stap vooruit hebben gezet. We hebben de hele match gedomineerd en heel veel kansen gehad, al hebben we er veel te weinig afgemaakt. Ik denk dat ze aan de andere kant een stevige konijnenpoot hadden, dit was toch wel een beetje een hold-up en ontzettend pijnlijk voor ons. Er was maar één ploeg die verdiende te winnen.”

Dat Anderlecht hier en daar wat geluk had gehad met arbitrale beslissingen – zo was de hoekschop waaruit de 1-1 viel geen corner – had Clement niet gemist. Uitspraken wilde hij er echter niet over doen. “Ik denk dat die fases voor iedereen heel duidelijk waren, maar heb me voorgenomen daar niet al te veel op in te gaan. De omstandigheden waren niet in ons voordeel. Hoe dan ook is het een mooi compliment dat Anderlecht zich aanpast om hier te komen spelen. Maar goed: voor het seizoen was gezegd dat het stadion zoveel mogelijk keren vol krijgen één van de ambities is. Vandaag zat het vol, en ik denk dat die mensen niet ontevreden naar huis gegaan zijn.”