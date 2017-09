Twee keer brak er brand uit in Ekeren en Deurne, maar rookmelders konden erger voorkomen

Ekeren / Deurne - Rookmelders maakten afgelopen nacht twee keer het verschil bij woningbranden in Ekeren en Deurne. Beide branden bleven beperkt omdat de bewoners of buren werden gewekt door rookmelders.

In Bund in Ekeren ontstond rond 4 uur een brand aan een boiler in de keuken van een rijwoning. De bewoners werden tijdig gewekt door een rookmelder en konden hun huis verlaten.

De brandschade bleef beperkt tot de keuken. De rest van de woning heeft veel rookschade opgelopen.

Kardinaal Cardijnplein, Deurne. Foto: BFM

Even later, om 6 uur, hoorden buren op het Kardinaal Cardijnplein in Deurne het brandalarm afgaan in een naastgelegen appartement. Ze belden meteen de brandweer. Die was snel ter plaatse en kon de beperkte brand snel blussen.

In de woonkamer van een appartement was een kleine brand ontstaan. De bewoners waren niet thuis bij het uitbreken van de brand. Ook hier bleef de brandschade beperkt, maar er is wel rookschade.