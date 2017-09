Om ter gekst in de States, waar Nys al eens de duimen moet leggen voor … een ‘koe’

Het crosscircus heeft zich tijdelijk naar de States verplaatst en dat zullen we geweten hebben. Het is niet alleen géén crossweer, ook de tegenstanders zijn soms van vreemde allooi. Zo mocht Sven Nys ondervinden in de Lakefront Brewery Legends Race in Wisconsin. Terwijl hij tijdens zijn profcarrière tegenstanders had als Richard Groenendaal, Niels Albert en de laatste jaren Wout van Aert en Mathieu van der Poel, moest Nys het dit keer opnemen tegen pizza’s, zeemeerminnen, pinguïns… Je zou denken dat een gepensioneerde Nys tegen deze zonderlingen met de vingers in de neus kan winnen, maar niets is minder waar. De Kannibaal van Baal moest de duimen leggen voor… een koe.