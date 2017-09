Geen voetbal op de planning voor Bayern München, wel pintjes drinken op Oktoberfest

Hoewel het vandaag verkiezingen zijn in Duitsland, is de kans groot dat ze daar in München voorlopig niet echt wakker van liggen. Daar is sinds 16 september namelijk het Oktoberfest aan de gang. Grote kans dus dat de meeste Duitsers er nog in hun bed liggen nadat ze zich tot een kot in de nacht hebben uitgeleefd op het wereldberoemde bierfestival. En de sterspelers van de Rekordmeister Bayern München konden daar uiteraard niet ontbreken. Voor de gelegenheid dosten Arjen Robben, Mats Hummels, James Rodriguez en co. zich samen met hun WAG’s uit in lederhösen en drindls en lieten ze het gerstenat zich welgevallen. Een mens zou van minder dorst krijgen.