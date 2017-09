Prins Harry en Meghan Markle voor het eerst samen op publiek evenement, maar waarom zaten ze niet naast elkaar?

De Britse prins Harry (33) en zijn vriendin Meghan Markle (36) hebben een nieuwe stap gezet in hun relatie. Ze zijn voor het eerst samen verschenen op een evenement. Nou ja, zowel de prins als de ‘Suits’-ster zaten in het publiek van de Invictus Games. Een haar in de boter? Integendeel.

Meghan Markle was te gast op de openingsceremonie van Harry’s Invictus Games in het Canadese Toronto, waar ze nieuwe ‘Suits’-afleveringen opneemt. Een klein detail: de twee tortelduifjes zaten niet samen. De Britse prins zat in een VIP-ruimte zo’n twintig plaatsen en vier rijen verder dan zijn geliefde. In zijn gezelschap alleen maar belangrijke politieke figuren: Melania Trump, de Canadese eerste minister Justin Trudeau en de Oekraïense president Poroshenko.

Foto: REUTERS

Zijn vriendin zat dan weer naast een goede vriend Markus Anderson. Naar verluidt stonden koninklijke guards in de buurt om de vriendin van de prins te beschermen indien nodig. De Britse krant Metro schrijft dat minstens één bezoeker op de vingers werd getikt toen hij een foto maakte van de brunette.

Foto: REUTERS

De buitenlandse pers is uitzinnig over de aanwezigheid van Meghan, die voor de gelegenheid een strakke, pruimkleurige outfit droeg. Want ook al zaten ze niet naast elkaar, ze vertoonden zich wel voor het eerst samen voor het grote publiek. Deze stap zou weleens een indicatie kunnen zijn dat de twee binnenkort hun verloving zullen aankondigen.

Foto: AP

Of ze ook echt gaan trouwen, hangt uiteindelijk af van Queen Elizabeth. In het Verenigd Koninkrijk ligt de eindbeslissing bij haar. Ze beschikt over het vetorecht over huwelijken binnen de koninklijke familie. Kwatongen beweren dat het feit dat Meghan gescheiden is weleens in haar nadeel kunnen spelen, maar de koningin heeft tot op heden nog nooit een huwelijk verboden.