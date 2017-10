Deliveroo haalt ruim 320 miljoen euro op bij investeerders

Maaltijdbezorgdienst Deliveroo heeft omgerekend een kleine 322 miljoen euro aan nieuwe financiering opgehaald bij Amerikaanse investeerders. Dat meldt de Britse nieuwszender Sky News op basis van ingewijden. De deal zou onderdeel zijn van een financieringsronde die naar verwachting volgende week officieel bekend wordt gemaakt.

Deliveroo, dat met zijn app en bezorgers ook in grote Belgische steden actief is, maakt de laatste tijd een stevige groei door. Het in 2013 opgerichte bedrijf bezorgt internationaal voor tienduizenden restaurants en de omzet is vorig jaar met dik 600 procent toegenomen. Het verlies liep in 2016 wel op, tot meer dan 145 miljoen euro.

Er gaan al een tijdje geruchten dat deze concurrent van UberEATS en het Nederlandse Takeaway tevens werkt aan een beursgang. Mogelijk vormt de nieuwe financiering een opmaat daarnaar.