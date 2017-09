Politie kan massale vechtpartij tussen jongeren in Borgerhout net op tijd verijdelen

Antwerpen / Borgerhout - De Antwerpse politie heeft een massale vechtpartij tussen twee groepen jongeren in Borgerhout kunnen afwenden. Op bewakingsbeelden kon de politie beide groepen monitoren en zien hoe een aantal van de jongeren gewapend waren, één van hen had mogelijk zelfs een bijl bij. De politie kwam massaal ter plaatse en kon één verdachte arresteren. Later op de dag werden nog 15 jongeren meegenomen voor verhoor en controle. “Een vechtpartij van deze orde, incluis wapens, al dan niet verstopt, dat is uitzonderlijk”, vertelt de woordvoerder van de politie.

Een bemiddelingsteam van de lokale politie had signalen opgevangen dat er in Borgerhout zaterdagnamiddag een confrontatie zou zijn tussen een groep jongeren van Oost-Europese origine een groep van Noord-Afrikaanse origine. Dit naar aanleiding van een eerder akkefietje waarbij beide groepen betrokken waren. Naar verluidt waren de jongens met Oost-Europese origine uit op “revanche”.

Via de camera’s werd vanuit de radiokamer een oogje in het zeil gehouden. Zo kon worden opgemerkt dat omstreeks 15 uur er zich inderdaad twee grotere groepen aan het vormen waren, een in het Park Spoor Oost en een aan het Terloplein. Op de beelden was ook te zien dat een aantal jongeren wapens bij zich droegen. Eén jongen leek iets in de hand te hebben dat vanop afstand op een bijl leek.

Massaal ter plaatse

De politie werd massaal ter plaatse gestuurd om vechtpartij te vermijden. Eens de agenten ter plaatse kwamen stoven de jongeren uiteen en vluchtten weg in verschillende richtingen bij het zien van de eerste patrouilles. Een van de vluchtende jongens (13, uit Deurne en gekend voor voorgaande feiten) gooide een voorwerp dat hij in zijn hand had weg. De achtervolgende politiemensen konden het voorwerp achteraf niet meer vinden.

De jongeman werd bestuurlijk aangehouden voor openbare ordeverstoring en meegenomen naar het politiekantoor. Hij bleek een musketon met verborgen vouwmes op zak te hebben.

Kat en muis

Tegen 16 uur herhaalde dit scenario zich in de omgeving van de Terlostraat, waar een 16-jarige en een 14-jarige uit Borgerhout werden opgepakt voor openbare ordeverstoring. De jongeren die op camera met de bijl in de weer waren (14 en 16, uit Borgerhout en Antwerpen, een van hen gekend voor eerdere feiten) werden ook opgepakt. De handbijl met houten handvat, die inmiddels achter een container verstopt was, werd in beslag genomen.

Tot slot werd er rond 17 uur op het Stuivenbergplein een groep van 31 jonge mannen van Oost-Europese origine ingesloten door de politie. 15 van hen hadden geen identiteitsdocumenten op zak en werden voor verder onderzoek overgebracht naar het tijdelijke politiegebouw aan de Noorderlaan. Eén jongeman heeft zich verzet, een agent liep daarbij lichte verwondingen op en is vier dagen werkonbekwaam.

Wel werden verscheidene wapens tijdens de politie-interventies in beslag genomen, waaronder een baseballknuppel en een katana. Ook later, in de loop van de avond, werden nog her en der verborgen voorwerpen gevonden die naar alle waarschijnlijkheid klaarlagen om tijdens de strijd te worden ingezet.