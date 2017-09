Opschudding in Ghelamco Arena: Julien De Sart even buiten bewustzijn na botsing met Andrijasevic

Kort voor de rust werd de Ghelamco Arena in de match tussen AA Gent en Zulte Waregem even opgeschrikt door een eng beeld. Na een harde botsing van Julien De Sart met Buffalo Franko Andrijasevic ging de jonge Essevee-speler lelijk neer. De Kroaat kwam hard ingelopen op de bal, waardoor hij met zijn schouders fors de kin van De Sart raakte. De Sart viel groggy neer en verloor daarbij zelfs even het bewustzijn. Het duurde een hele poos voor hij met een brancard van het veld werd gevoerd, Sander Coopman was zijn vervanger. In de tribunes haastten de ouders van De Sart zich naar binnen, om te checken of hun zoon oké was.