Vroege defensieblunder en gebrek aan efficiëntie tegen Zulte Waregem zadelen Buffalo’s opnieuw met nederlaag op

Een vroege blunder van AA Gent-verdedigers Samuel Gigot en Noë Dusenne zorgde ervoor dat Zulte Waregem al na drie minuten dankzij Saponjic op voorsprong kwam in de Ghelamco Arena. Daarna slaagden de Gentenaars er niet in om de gelijkmaker binnen te trappen. Zowel in de eerste als in de tweede helft waren er nochtans kansen, maar de pogingen misten efficiëntie. Voor Essevee zijn de drie punten binnen, maar ze verloren tijdens de match wel Julien De Sart, nadat hij groggy op de brancard na een pijnlijke botsing het veld moest verlaten. Bekijk de samenvatting vanaf 23 uur op Sportwereld.be!

Bij Zulte Waregem kregen de verwachte namen opnieuw hun kans, Derijck en De fauw keerden terug in de basis. Hein Vanhaezebrouck greep opnieuw in door Roman Yaremchuk zijn eerste basisplaats bij de Buffalo’s te bezorgen, maar die nieuwe aanvalskracht leverde vooralsnog niet veel op. Integendeel zelfs, opnieuw bleek de defensie bij blauw-wit het pijnpunt te zijn, want een misverstand tussen Noë Dusenne en Gigot zorgde voor zware gevolgen. Saponjic snoepte met een handigheidje de bal af en kon eenvoudig richting de Gentse zestien lopen én het afmaken: 0-1. Na drie minuten al meteen een koude douche voor de Buffalo’s.

Foto: BELGA

Daarop ging Gent nadrukkelijk op zoek naar een gelijkmaker, liefst werd die nog voor de rust gescoord. Maar in Essevee, dat zich geregeld terugtrok op de eigen helft, was het niet eenvoudig een opening te vinden. Een schot van Andrijasevic wordt afgeblokt, de rebound van Yaremchuk botste op Essevee-doelman Leali. Maar ook Zulte Waregem trok nog eens naar de Gentse goal, en tot tweemaal toe claimden ze een strafschop. Dusenne was een fractie van een seconde sneller bij de bal dan Saponjic, die een strafschop probeert te versieren, maar Jonathan Lardot trapte niet in de val. Twee minuten later zette Asare het blok op Olayinka die neerging. Ook hier bleef Lardot weg van de stip.

De Sart bewusteloos

De grootste opschudding van de match lag op het einde van de eerste helft, wanneer Andrijasevic nogal hard in kwam gelopen op de bal, die Julien De Sart onder controle probeerde te houden. Daardoor belandde de kin van de Essevee-speler hard tegen de schouder van Andrijasevic, zonder dat hij weliswaar zijn schouder plaatste. Voor De Sart betekende het echter einde wedstrijd, hij werd groggy afgevoerd en vervangen door Sander Coopman.

Foto: BELGA

Het gezapige voetbal uit de eerste helft werd netjes aangehouden in de tweede helft. Tien minuten na de rust trok Hein Vanhaezebrouck net nog niet de haren uit zijn hoofd, hij besloot de grove middelen in te zetten. Meteen haalde hij drie spelers van het veld: Andrijasevic, Birger Verstraete en Anderson Esiti moesten eraf, Brecht Dejaegere, Samuel Kalu en Deiver Machado namen hun plaats in. Het leek de Gentenaars wat moed te geven, de Buffalo’s bleven koortsachtig op zoek gaan naar een goaltje, maar slaagden daar vooralsnog niet in.

Een uithaal van Asara viel op het dak van het doel en Yuya Kubo wrong een grote kans in de box de nek door te lang te treuzelen. Zijn schot raakte niet voorbij Heylen. Bijna leverde opnieuw een blunder zelfs het voordeel op voor Zulte Waregem. Milicevic speelde de bal terug naar de verdediging, maar deed dat te hard waardoor Dusenne en Kalinic verrast reageerden. Gelukkig voor Gent glibberde de bal net naast. En bijna mocht Essevee aanspraak maken op een penalty. Olayinka claimde een trektfout van Gigot aan de rand van het strafschopgebied, maar kreeg geen penalty maar een geel karton onder de neus geschoven wegens protest. Het had evengoed penalty of een vrije trap kunnen geweest zijn.

De score zou niet meer veranderen, een blunder kost Gent zo weer kostbare punten. De Buffalo’s bleven achter met een troosteloze 6 op 24. Zulte Waregem staat tien punten hoger gerankt en wipt naar de derde plaats. Hein Vanhaezebrouck had na zeges tegen Oostende in de competitie en Geel in de beker weer wat moed gekregen, maar ziet nu opnieuw donkere wolken samenpakken boven de Ghelamco Arena.