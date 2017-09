Helikopterbeelden tonen wat we door stroompanne tijdens WK op tv niet zagen: de aanval van Gilbert

Het was een wereldkampioenschap met mooie beelden van het Bergense landschap, maar in de laatste kilometers, toen het echt heel erg spannend werd met aanvallen van onder anderen Julian Alaphilippe, ging het beeld plots op zwart, wat voor de nodige commotie zorgde op de sociale media. Vanop de motors kwamen geen beelden meer binnen. De Noorse regie besloot daarop over te schakelen naar de vaste camera op 800 meter van de streep. Wat er toen gebeurde – Alaphilippe die weer gegrepen werd en het herpositioneren van de verschillende landen – was dus niet te zien. Gelukkig kon de helikopter zorgen voor beelden van bovenaf in de finale, waarin Peter Sagan voor de derde keer op rij (!) de beste bleek te zijn.

"Dit was gewoon overmacht"

“Een stroompanne op Mount Floyen zorgde ervoor dat de Noorse televisie geen beelden meer kon uitzenden”, zegt Lucienne Tack, producer van de VRT in Bergen. “Op die heuvel was het relaisstation, dat alle beelden vanuit de helikopter en vanop de motoren doorstuurt. Ook de kabelbaan lag stil, heel de streek zat zonder elektriciteit. Ze weten de oorzaak niet. Wel sneu voor die Noren, want alles liep perfect. Ik doe al zes jaar alle wielerwedstrijden voor de VRT, maar dit maakte ik nog nooit mee. En net in de finale van een WK. Dit is gewoon overmacht. De energieleverancier heeft hen beloofd om uit te zoeken wat er fout ging.”

De vaste camera’s aan de aankomst werkten gelukkig wel, omdat die met kabels vastzaten aan de captatiewagen aan de finish.

Helikopterbeelden tonen wat er wél te zien was: een aanvallende Gilbert

Op het moment van de panne reed Alaphilippe net weg van Moscon. Onder de rode vod van de laatste kilometer jaagde het peloton plots op de Deen Magnus Cort-Nielsen. Wat gebeurde er dan in die 3 kilometer zonder beelden?

Wel, blijkbaar waren het de Denen die de jacht op de vluchters leidden. Daaruit sprong Lutseno met Kennaugh weg, maar Bettiol en Sagan beenden hen bij (1:10 in bovenstaand filmpje). Daarna probeerde Philippe Gilbert het heel even, samen met Gaviria en Cort Nielsen (2:10), echter zonder succes. Na een schijnaanval van Dumoulin raakte Cort Nielsen wel weg (3:00). Hij ging op en over Moscon en Alaphilippe maar werd finaal opgeslorpt door het peloton, onder aanvoering van de Italiaan Bettiol (4:30).

Waarna Sagan de spurt won – maar dat laatste kon u wel zien op tv.

Wooow, geen beelden meer dus de totale spanning. Heeft wel iets :) #Bergen2017 — Stan Vanderwaeren (@SportStanMNM) 24 september 2017

Wel een pak spannender als er geen beelden zijn van km 3 tot km 1. Vernieuwend ideetje voor komende wedstrijden #Bergen2017 — steven vermeylen (@VermeylenS) 24 september 2017

Dit is wel héél spannend! Wat een regie! #bergen2017 #WKwielrennen — Gustaaf (@gusgroe) 24 september 2017

Sagan wint, Noorwegen faalt. Wat een dramatische finale, qua sport én regie — Mark van Bergen (@MarkvanBergen) 24 september 2017

Geniaal die regie: geen beeld de laatste 3km, zo blijft de saaiste rit nog spannend #wk wielrennen #trendsetter — Studiowerk.nl (@Studiowerk_nl) 24 september 2017

Naar tv kijken en van niks weten. Gelukkig is er radio. #WKwielrennen @petosagan — Linda De Win (@lindewin) 24 september 2017

Ze zijn er! Nee toch niet! pic.twitter.com/OUA0TGj2li — Stationschef (@StationschefBMO) 24 september 2017