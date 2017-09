Rookmelder voorkomt erger: spiegel veroorzaakt brand op Luchtbal

Antwerpen - Alweer kon dankzij een rookmelder tijdig worden ingegrepen bij een smeulende brand. Dat gebeurde deze namiddag in de wijk Luchtbal. Opmerkelijk: de brand ontstond door een gebogen spiegel, die het zonlicht bundelde en weerkaatste op een hoopje papier.

Aan de Generaal Simondslaan merkten buren van een flat een piepende rookmelder op en verwittigden de brandweer. In de gang van het flatgebouw was ook een brandgeur ontstaan. Binnen in de woning was het zonlicht via een spiegel weerkaatst op een stapeltje papier en dat was beginnen smeulen.

Omdat niemand thuis was, moest de brandweer de toegangsdeur forceren. Binnen troffen ze het hoopje brandend papier aan op de vensterbank. Met een korte interventie kon erger worden voorkomen. Ook de voorbije nacht konden, in Ekeren en Deurne, twee woningbranden worden voorkomen dankzij rookmelders.