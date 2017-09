Moedeloze Vanhaezebrouck: “Ik moet eens goed nadenken over hoe alles gelopen is en nog steeds loopt”

Een opvallend moedeloze Hein Vanhaezebrouck verscheen in de persconferentie na de pijnlijke nederlaag tegen Zulte Waregem. De twijfels die bij zijn spelers op het veld in de hoofden kroop, kon hij ondanks drie gelijktijdige wissels niet omkeren. Een nederlaag was het gevolg na een blunder in de defensie, waardoor Gent in het sukkelstraatje blijft. En ook Vanhaezebrouck lijkt het niet meteen meer te weten. “Ik moet eens goed nadenken over hoe alles gelopen is en nog steeds loopt”, meldde hij.

“Het is nog niet donker buiten, maar het voelt wel heel donker.” Zo startte Hein Vanhaezebrouck zijn analyse op de persconferentie van AA Gent. Maar zoals steeds wel een eerlijke Vanhaezebrouck. De vinger werd telkens op de wonde gelegd, maar hoe de genezing van de wonde het beste loopt, daar is Vanhaezebrouck nog naar op zoek. “Als ik eerlijk ben, denk ik niet dat Gent die tien punten nog zal inhalen op Zulte Waregem. Oké, er zijn nog ploegen die meestrijden in Play-off 1, maar Zulte Waregem zal geen tien punten verliezen op twintig wedstrijden ten opzichte van Gent”, klonk het. En als hem de vraag gesteld werd of hij het tij nog kan keren bij de Buffalo’s, reageerde hij opvallend kort. “Dat zullen we zien.”

Chapeau supporters

“Ik moet eens goed nadenken over hoe de zaken allemaal zijn gelopen en momenteel lopen”, vulde Vanhaezebrouck even later nog aan. “Ik zal even tijd nodig hebben om dit te analyseren en te evalueren.” Vanhaezebrouck was opvallend spaarzaam met kritiek, al weet hij de nederlaag wel aan de twijfel die bij de spelers in het hoofd sloop na de blunder van Dusenne en Gigot, maar toch had hij nog lovende woorden, voor de supporters. “Ik vind dat zij de enige zijn die altijd voor 100 procent achter iedereen hebben gestaan. Ik vind het jammer voor hen dat deze situatie zich voordoet, dat dit het voetbal is waar zij naar moeten kijken. Ze zijn veel meer gewoon. We hebben grote momenten meegemaakt en ze blijven altijd achter iedereen staan. Als er een één groep mensen is die geen fouten hebben gemaakt, dan zijn het onze supporters. Die komen altijd in groten getale, die blijven altijd achter de spelers staan, en achter de coach zelfs staan.”

Dat Vanhaezebrouck deze uitspraken nu doet, is eerder opvallend te noemen, want Anderlecht lonkt al een tijdje naar de succescoach van AA Gent. Nu René Weiler vertrokken is, is paars-wit des te meer op zoek naar een coach die opnieuw aantrekkelijk voetbal kan brengen in het Astridpark. Maar Vanhaezebrouck wuifde eerder deze week de vragen rond een mogelijk overstap naar Anderlecht vakkundig weg.

Opmerkelijk is ook dat hij op de vragen nooit ontkennend heeft gereageerd. Ook nu weer: “Je moet die vraag niet stellen, ik zal er ook nu niet op antwoorden. Daar ben ik nu niet mee bezig...”