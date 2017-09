Nieuwe OHL-coach Pearson aangenaam verrast na eerste wedstrijd

Nigel Pearson, die vrijdag in dienst trad bij Oud-Heverlee Leuven, toonde zich zondagavond na de match OHL-Beerschot Wilrijk aangenaam verrast door de kwaliteit van de ploeg en de sfeer in het stadion. De match eindigde op 1-1 na een doelpunt in de allerlaatste seconden van OHL-vleugelspeler Nikola Storm.

“OHL heeft een goed team, maar er zijn nog een aantal punten waaraan moet gewerkt worden”, zei de gewezen coach van Leicester en Newcastle United. “Zo moeten we creatiever worden en de ruimte beter benutten, zodat er meer opties ontstaan voor het geven van passen en het creëren van meer kansen. In bepaalde periodes van de match was ook het tempo veel te laag. Er is nog werk aan de winkel, maar we zijn nog maar twee dagen in Leuven en verschillende spelers zijn ook nog maar pas gearriveerd. De ploeg toonde na de 0-1 wel veel karakter en scoorde verdiend de gelijkmaker.”

Ondanks het feit dat hij jarenlang coachte in de grote stadions van de Premier League vond Pearson ook zijn eerste kennismaking met het kleine stadion van OHL en het publiek (er daagden iets meer dan 6.000 toeschouwers op) best prettig. “Overal ter wereld creëert voetbal passie en dat is wat ons verbindt over de verschillende naties heen. De sfeer in het stadion vandaag was geweldig. We gaan er alles aan doen om een ploeg te bouwen waarop de fans heel fier kunnen zijn”, besloot Pearson.