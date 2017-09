Opmerkelijk: Anderlecht-spelers gleden 18 keer uit, volgens Frutos is schoeisel slechts deel van verklaring

Voor Anderlecht leek de wedstrijd op Waasland-Beveren soms meer op een schaatspartij dan een voetbalduel. Het veld lag er nochtans niet bevroren of doorweekt bij, wel besproeid.

Liefst 18 keer gleed een Brusselaar uit. Behalve Deschacht en Harbaoui kwam elke speler aan de beurt, doelman Boeckx en de drie invallers Gerkens, Onyekuru en Beric inbegrepen. Voor de jonge Sowah – tegen zijn voet op de linksback – luidde het de 1-0 van Waasland-Beveren in.

“Het gekozen schoeisel is slechts een deel van de verklaring”, had ook trainer Frutos de onstandvastigheid van zijn spelers opgemerkt. “Het is ook een kwestie van concentratie en overtuiging. Kijk naar Waasland-Beveren. Ze speelden op hetzelfde veld met dezelfde schoenen maar bleven veel makkelijker overeind. Ik heb er nog verklaringen voor, maar die houd ik voor mezelf.”