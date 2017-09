Na alle kritiek, het grote gelijk van Leko: "Als je dit als coach ziet, dan word je blij”

Ivan Leko in de kleedkamer van Mambourg tegen zijn spelers, net voor de wedstrijd tegen Charleroi: “Boys, wij zijn een topclub, wij moeten tonen dat we op dit moment de beste ploeg in België zijn.” Wel, Ivan Leko kreeg zijn zin: ondanks een dip en een logische tegengoal halverwege de tweede helft, domineerde Club Brugge grote delen van de wedstrijd. Niet tegen Janneke en Mieke: Charleroi is volgens de coach van de West-Vlamingen (en het klassement) momenteel de tweede beste ploeg van België.

Met de malaise bij rivalen Anderlecht en AA Gent in het achterhoofd, smaakt dit extra zoet voor Leko. Na een maand in Brugge werden er al vragen gesteld bij de beslissingen van de Kroaat, om die driemansdefensie niet te noemen. Maar met 21 op 24 tekent Club nu wél voor de beste seizoensstart sinds het jaar 2000, het eerste seizoen onder Trond Sollied (waarin het een waanzinnige 42 op 42 neerzette). En dat met een ploeg met “vijf nieuwe titularissen”, wijst Leko naar zijn doelman, centrale verdedigers én flankspelers. Wij tellen er met Horvath, Decarli, Mechele, Cools, Limbombe, Nakamba, Dennis én Wesley zelfs acht, maar dat maakt de prestatie van Leko enkel nog indrukwekkender.

Het is dus logisch dat de coach op de persconferentie na de wedstrijd even fijntjes aanstipte dat hij zijn Grote Gelijk (onze woorden) aan het halen is: “Na moeilijke maanden waarin er altijd discussies waren, waarin ik altijd zei dat het logisch is dat een jonge ploeg tijd nodig heeft, kan ik nu zeggen dat ik elke week progressie zie. Natuurlijk willen wij met risico spelen, en natuurlijk geef je dan soms iets te veel weg. Maar mijn ploeg weet stilaan perfect wat ze moet doen bij balbezit én bij balverlies. De eerste goal is een beweging gekopiëerd van op training. Als je dat als coach ziet, dan word je blij.”

Foto: BELGA

Het Grote Gelijk van Leko

Het gelijk van Leko: na een aanpassingsperiode blijken Brandon Mechele en Saulo Decarli plots wél te kunnen uitvoetballen. Een stilaan eindelijk weer fitte Benoit Poulain leek bij zijn comeback meteen weer een basisplaats te mogen claimen, maar Mechele – zijn rechtstreekse concurrent en favoriet doelwit van de criticasters – zette tegen Charleroi wel een ijzersterke prestatie neer. Met Cools en Limbombe heeft Leko twee types in zijn kern die zich er perfect toe lenen om zich uit te leven op de flank. Marvelous Nakamba doet zijn voornaam stilaan alle eer aan, nu hij op het middenveld eindelijk een evenwicht gevonden heeft met Ruud Vormer. Ook Hans Vanaken (die dankbaar gebruik maakte van de vrijheid die Charleroi hem vooral voor rust gaf) en de ongrijpbare Dennis blonken uit in het Zwarte Land…

Waarna Leko nog eens wees op de leeftijd van zijn basiselftal, “bijna een beloftenploeg” zoals hij ze noemde: “Cools, Limbombe en Wesley zaten vorig seizoen nog op de bank. Nakamba is nog jong… En vergeet Horvath niet!” “Ah, Ethan” mijmerde Leko, ongetwijfeld nog eens terugdenkend aan die twee fantastische reddingen tien minuten voor tijd. “En we staan nog maar aan het begin van iets.”

Foto: Photo News

De moeilijkste dag van de week

Al die loftuitingen zijn wel slecht nieuws voor wie op de (sterk bezette) bank van Club Brugge moet plaatsnemen: Leko kiest sinds het debacle in Athene nu al vijf wedstrijden op rij voor dezelfde basiself, blessure van Diaby en ziekte van Horvath niet meegerekend. En hij lijkt niet geneigd zijn machine nu zelf te ontregelen: waarom moet Jordy Clasie ondanks zijn adelbrieven in de ploeg, als het middenveld draait als een tierelier? Waarom zou Leko zijn systeem nu nog omgooien om plaats te vinden voor Lior Refaelov? En wat hebben Jelle Vossen en Abdoulay Diaby dat Wesley en Dennis momenteel niet brengen? Palacios en De Bock haalden in Charleroi zelfs de bank niet…

Het ontlokte Leko een ontboezeming: “De moeilijkste dag van de week is niet de dag van de wedstrijd, maar de dag ervóór: de dag waarop ik mijn selectie moet maken. Als je 24 spelers hebt, moet je open en eerlijk zijn: de beste moet spelen. Dat proberen we zo eerlijk mogelijk te doen. Zonder te kijken naar het cv. Zonder te kijken naar het salaris. Zonder te kijken naar het palmares. En wie niet speelt, moet hard werken. Zodat hij als hij een kans krijgt, kan bewijzen dat hij beter is.”

Foto: BELGA

En voor wie dacht dat Leko nu al te hard van stapel loopt: “Mijn spelers moeten niet dromen. Vanaf morgen gaat de focus weer op de volgende wedstrijd. We moeten nog altijd hard werken op ons voetbal, want ik zie nog altijd veel marge voor progressie.”

Natuurlijk is er nog ruimte voor verbetering: Ethan Horvath lijkt soms nog onzeker op hoge ballen. De flankspelers zijn al eens te pakken in de rug. Het fysieke beest Wesley moet voetballend nog stappen zetten. Maar als je Leko tijd geeft, zou hij ook daar wel eens zijn gelijk kunnen halen...