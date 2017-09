Klaplong, gebroken ribben en schedelbreuk, maar niemand weet wat brandstoffenverkoper Guy overkomen is

Begijnendijk / Hulshout - De politie onderzoekt een incident in Hulshout vorige week. Brandstoffenverkoper Guy Bruyninckx uit Begijnendijk werd er zwaargewond aangetroffen.

Wat is brandstoffenhandelaar Guy Bruyninckx uit Begijnendijk vorige week zaterdagnacht overkomen in het Kempense Hulshout? Werd hij het slachtoffer van een aanrijding met vluchtmisdrijf toen hij met de fiets huiswaarts reed nadat hij de voetbalmatch KFC Houtvenne tegen Diest had bijgewoond? Of was hij op het verkeerde moment op de verkeerde plaats en sloegen onbekenden hem verrot? Zijn echtgenote Lut zit met veel vragen. Aan een ongelukkige val tegen een betonnen paal denkt ze door de aard van de verwondingen niet.

“De kneuzingen aan zijn rechterhand stroken niet met de verwondingen aan de linkerkant van zijn lichaam: schedelbreuk, verbrijzelde schouder en zes gebroken ribben”, aldus Lut. Guy liep ook een klaplong op. Afgelopen vrijdag ging hij onder het mes. Wanneer hij het Imeldaziekenhuis in Bonheiden mag verlaten, is niet bekend.

Bruyninckx is voetballiefhebber, sponsor en lid van de vzw van KFC Houtvenne uit de derde amateurliga. Zaterdagavond was hij na de match nog blijven napraten. Omstreeks 1 uur was hij volgens kantineverantwoordelijke Gunther Vleugels met de fiets naar huis vertrokken. “Alles is die avond normaal verlopen”, aldus Vleugels. Omdat Guy wegbleef, belde Lut de kantine. Daar kreeg ze te horen dat haar man vertrokken was. “Daarop ben ik omstreeks 2 uur met de auto naar hem op zoek gegaan. Op enkele honderden meters van onze woning heb ik hem gevonden”, luidt het. De politie onderzoekt de zaak. Guy’s fiets is in beslag genomen.

Wie meer weet over het incident in de Vaartdijkstraat, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie of Lut op 016-53.93.66.