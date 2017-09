Al 2.098 keer werd een verdachteontmaskerd door DNA in buitenland

Al 2.098 keer kon het gerecht de naam van een verdachte kleven op een onopgeloste misdaad, doordat DNA-gegevens uitgewisseld werden met onze vier buurlanden. Wegens het succes wisselt ons land vanaf deze week ook DNA uit met Zweden.

Honderden moorden, zeden­zaken en diefstallen in ons land raken maar niet opgelost, ook al beschikken de speurders wel ­degelijk over DNA-sporen die ze op de plek van de misdaad aantroffen. In totaal gaat het om zo’n 28.000 enkelvoudige DNA-sporenprofielen die niet in Belgische databanken terug te vinden zijn.

Sinds juli 2014 wisselt ons land die DNA-gegevens uit met vier van onze buurlanden: Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg. “Met succes”, zegt Bieke Vanhooydonck van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC).

In 17.971 gevallen leverde de uitwisseling een positieve match op. “In een aantal gevallen gaat het om een overeenkomst met het DNA van een onbekende dader die ook in het buitenland toesloeg”, zegt Vanhooydonck. Speurders kunnen in zo’n geval de twee misdaden met elkaar vergelijken, en uitzoeken wat het verband tussen de twee plaatsen kan zijn.

Naam bekend

In een groot aantal gevallen ­leverde de DNA-match ook een naam op, doordat die persoon in onze buurlanden verplicht werd om zijn erfelijk materiaal af te staan. Bijvoorbeeld omdat hij veroordeeld werd, of verdachte was in een zaak.

Alles samen rolde 6.260 keer een naam uit de computer. “Vaak komt eenzelfde identiteit verschillende keren naar boven, bijvoorbeeld omdat een dader op verschillende plaatsen toesloeg”, zegt Vanhooydonck. “Iemand die tien keer een misdaad pleegt, is geen uitzondering. In totaal had de test eind 2016 al 2.098 keer een unieke naam opgeleverd.” Het Belgische gerecht kan die verdachten nu opsporen en vervolgen.

Zweeds DNA

Vanaf volgende week wil ons land die DNA-sporen ook uit­wisselen met de Zweedse politie. “Om technische redenen is voor Zweden gekozen”, zegt Jan De Kinder, directeur-generaal van het NICC.

Het gerecht verwacht dat de vergelijking met Zweden minder overeenkomsten zal opleveren dan met onze buurlanden. “Door de afstand”, zegt De Kinder. “Met onze buurlanden is er veel beweging over de landsgrenzen heen. Maar misschien zijn er wel veel Zweden die naar België komen, of die hier passeren op weg naar het zuiden?”