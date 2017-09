Vlaamse Syriëstrijder (22) verdween in Antwerpen en geeft zich nu over aan Amerikaanse troepen

De Antwerpse Syriëstrijder Bilal Al Marchohi (22) zit opgesloten in een kamp in Syrië, gevangengenomen door de Amerikaanse troepen die Raqqa heroveren. De jihadist gaf zichzelf over. Zijn Nederlandse vrouw wil alvast graag naar huis terugkeren.

Drie uur lang moest het treinstation Gare du Nord in Parijs op 8 mei volledig ontruimd worden, omdat één ticketverkoper dacht dat hij Antwerpenaar Bilal Al Marchohi in Valenciennes op een trein naar de hoofdstad had zien stappen. Enkele dagen eerder was een intern opsporingsbericht van de Franse politie uitgelekt in de pers. Daaruit bleek dat de Europese veiligheidsdiensten vreesden dat Al Marchohi samen met twee kompanen – een Belg en een Afghaan – vanuit Syrië was afgezakt om vlak voor de Franse presidentsverkiezingen een aanslag te plegen. De ontruiming bleek overbodig, het was vals alarm.

Aanslagen in Parijs

Nu blijkt dat Al Marchohi wellicht nooit is teruggekeerd nadat hij in november 2013 naar Syrië was getrokken. Aanvankelijk sloot hij zich aan bij Jabhat Al Nusra, de plaatselijke tak van Al Qaeda, zoals veel Belgische strijders. Abu Fadil, zoals hij zichzelf noemde, was gekomen om oorlog te voeren.

Dat blijkt allemaal uit de ‘personeelsfiche’ die Islamitische Staat (ISIS) over hem opmaakte, nadat hij naar hen was overgelopen. Die fiche werd in mei 2016 door een Arabische nieuwszender gevonden. Abu Fadil vertelde ISIS dat hij een diploma middelbaar onderwijs had, dat hij in “in zaken” had gewerkt, en dat hij maar een middelmatige kennis had over de sharia.

In Syrië had hij contact met verschillende andere Belgische en Nederlandse Sy­riëstrijders. Bij zijn overstap naar ISIS gaf hij een zekere Abu Hamza op als referentie. Dat is wellicht Yousef Bazarouj uit Molenbeek. Die gaf op zijn beurt Abu Omar op, wat meer dan waarschijnlijk refereert aan de Belg Abdelhamid Abaaoud, het brein achter de aanslagen van Parijs.

Twee vrouwen

In Raqqa werkte Al Marchohi bij de ISIS-politie. Hij verstuurde verschillende boodschappen via sociale media, waarin hij België en Nederland bedreigde. Hij zou ook de man zijn die in september 2015 de Antwerpse bekeerlinge Tatiana Wielandt en haar schoonzus Bouchra Abouallal terug naar Syrië lokte. De twee vrouwen waren begin 2014 na een verblijf van zo’n half jaar vanuit Syrië naar Antwerpen teruggekeerd, omdat ze zwanger waren en hun beide echtgenoten gestorven waren. Maar Al Marchohi kon hen overtuigen om na de bevalling terug te keren naar het Kalifaat. De vrouwen zouden daar nog steeds leven, en hertrouwd zijn.

Zelf leefde Al Marchohi in Raqqa samen met een Syrische en een Nederlandse vrouw. Die Nederlandse, Ilham Borjani (23) uit Gouda, werd vorige week door VRT-journalist Rudi Vranckx geïnterviewd voor Het Journaal in het vluchtelingenkamp Ain Issa, waar de vrouwen en kinderen van ISIS-strijders uit Raqqa opgevangen worden. Ze heeft een zoon, en is zwanger van een tweede kind.

“Ik heb geen spijt dat ik vertrokken ben naar Syrië. Dit was een school voor mij, ik heb veel geleerd”, zo vertelde ze aan Vranckx. Toch wil ze terugkeren met haar kinderen naar Nederland. “Iedereen verdient een tweede kans.”

Al Marchohi zit gevangen in een ander kamp, afgezonderd van zijn vrouwen, waar hij uitgehoord wordt door de Amerikaanse veiligheidsdiensten.