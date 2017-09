Bezoekje aan Gerard Joling? Dat is dan 15.000 euro

De Nederlandse zanger en presentator Gerard Joling vroeg géén 20.000 euro om mee te doen aan het programma van Cath Luyten. Het was 5.000 euro minder.

De 57-jarige Gerard Joling was deze week samen met Cath Luyten te gast in Gert Late Night toen Gert de vraag stelde waarom Joling nog niet in het programma Buurman, wat doet u nu? had gezeten. “Gerard was wat te duur”, zei Cath voorzichtig. Blijkbaar vroeg zijn management 20.000 euro, een bedrag waarvan Joling zelf niet eens op de hoogte bleek. Nu zegt Cath Luyten dat het bedrag niet helemaal klopt: “Zijn management vroeg 15.000 euro. Dan ben je snel uitgepraat, natuurlijk. Bij de VRT hebben we dat soort budgetten niet.” Een onkostenvergoeding voor afgelegde kilometers of een overnachting kan een gast wel krijgen, maar voor de pure aanwezigheid in Buurman, wat doet u nu? wordt niet betaald.

Cath Luyten is inmiddels wel dikke vrienden met Gerard Joling, die ook op de boot van Gert Verhulst verbleef: “Gerard zei me dat ik nu gewoon mocht langskomen voor het programma, maar alles is al opgenomen. Misschien komt er wel een vierde seizoen. Ik blijf gek op al die Hollanders.”