Castagne pakt punt in absolute slotfase, Januzaj gaat onderuit met Sociedad

Fiorentina en Atalanta Bergamo hebben zondagavond de zesde speeldag van de Italiaanse Serie A afgesloten met een 1-1 gelijkspel. De gelijkmaker van Atalanta viel pas in de absolute slotseconden van de wedstrijd. Timothy Castagne speelde bij Atalanta de hele wedstrijd.

Fiorentina kwam op voorsprong in de twaalfde minuut dankzij een ferme uithaal van Federico Chiesa. Atalanta was eigenlijk de betere ploeg en verdiende minstens een punt, maar aanvoerder Alejandro Gomez miste de uitgelezen kans op de gelijkmaker vanop de strafschopstip. Die oververdiende gelijkmaker kwam er uiteindelijk toch in de vierde minuut van de extra tijd via Remo Freuler. Timothy Castagne (ex-Racing Genk) draafde de volledige wedstrijd op als rechterflankspeler bij Atalanta en incasseerde een gele kaart in de 75e minuut. Beide ploegen blijven in de middenmoot van het klassement hangen. Atalanta is negende met acht punten, Fiorentina heeft één puntje minder en is twaalfde.

Archieffoto Adnan Januzaj. Foto: EPA-EFE

In Spanje verloor Adnan Januzaj met Real Sociedad met 2-3 van Valencia. Hij mocht invallen bij de rust, toen de tussenstand 1-1 was. Voor Sociedad waren Elustondo (33.) en Oyarzabal (59.) de doelpuntenmakers, bij Valencia stonden Rodrigo (26.), Vidal (55.) en Zaza (85.) aan het kanon. De Braziliaanse Belg Andreas Pereira mocht bij Valencia een kwartier voor tijd invallen. Valencia staat vierde in de Primera Division op zes punten van leider Barcelona, Real Sociedad is achtste.