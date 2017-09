“Mama, alles komt goed.” Alexandu C. belde nog naar Roemenië voor hij door de mand viel

Knokke-Heist - Het nieuws dat Alexandru C. (23) de verkrachting van Sofie Muylle (27) heeft bekend en dat hij de stervende jonge vrouw ook nog filmde, schokt zijn familie in het Roemeense Suceava diep. Ook omdat de man net voor hij faalde in zijn test met de leugendetector, nog vol zelfvertrouwen naar het thuisfront belde en blufte dat “alles wel goed zou komen”. “We komen naar België en willen die filmpjes zelf zien vooraleer we het ondenkbare willen geloven”, reageert de familie.

Of het tegen beter weten in was? Allicht wel. Maar Vasile en Aurora, de ouders van Alexandru C. (23) hoopten vurig dat de leugendetector hun zoon definitief vrij zou pleiten van de moord op Sofie Muylle ...