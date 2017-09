Waarom Koen Crucke Alberto Vermicelli na 28 jaar uit de kast laat komen. “Hoog tijd dat hij een vriendje krijgt”

Koen Crucke (65) heeft het jarenlang tegengesproken, maar nu mag iedereen het weten: Alberto, zijn personage uit Samson en Gert, is homo. “Ik voel dat zo aan. Hij gedraagt zich veel vrouwelijker dan vroeger en hij praat niet meer over zijn vriendin Claudine.” Crucke hoopt dat zijn alter ego snel een vriendje krijgt.

