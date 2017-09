Ook op Speeldag 8 werden er in de Jupiler Pro League enkele (verrassende) pareltjes gemaakt. Verrassend, want het zijn niet de zogenaamde “vedetten” die de selectie haalden. Wat verkiest u: de dribbel van Ivo Rodrigues bij Antwerp, de knal van Mickaël Tirpan bij Eupen of die van Amine Benchaib bij Lokeren? Stem hier!