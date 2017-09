Monowheel, hoverboard of elektrische fiets? Voortaan heb je geen verzekering meer nodig

U wist het misschien zelf niet, maar als u uw zoontje of uw neefje een hoverboard of monowheel cadeau doet, moet u daar eigenlijk ook een autoverzekering bij geven. En ook verschillende elektrische fietsen hebben die eigenlijk nodig. Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) wil daar nu verandering in brengen.

Heeft een snelle elektrische fiets, een zogenaamde speed pedelec, nu een verzekering nodig of niet? De ene handelaar zegt aan de koper van wel, de andere van niet. Idem voor fietsen met een garageknop, een knop die ouderen op hun elektrische fiets hebben waardoor ze een motortje kunnen aanzetten dat hen toelaat zware hellingen boven te raken. En ook over hoverboards, monowheels en andere rijdende gadgets was er veel onduidelijkheid.

Volgens de wet is een autoverzekering nochtans effectief verplicht voor alle voertuigen die autonoom kunnen rijden. Maar omdat ouderenverenigingen zich daar al een tijdje vragen bij stellen, werkte Kris Peeters een nieuwe regeling uit. “Want het kan niet dat mensen hierdoor hun fiets aan de kant zetten of beslissen er geen te kopen”, zegt de CD&V-minister. Hij trekt binnenkort naar de ministerraad met een Koninklijk Besluit dat een onderscheid maakt tussen alles wat recreatief is en weinig risico’s veroorzaakt, en wat snel is en wel voor gevaar kan zorgen.

Autonoom rijden

Voor de meeste elektrische fietsen zal er straks geen verzekering meer nodig zijn. Dat was voor de gewone e-fietsen – die niet sneller dan 25 km/u kunnen – nu al niet nodig, voor de snellere wel. Maar voortaan zullen enkel speed pedelecs die autonoom – dus zonder dat je meefietst – sneller rijden dan 22,5 km/u er nog een nodig hebben. Alle tragere elektrische fietsen blijven dus buiten schot. Een familiale verzekering volstaat meestal wanneer er een ongeval is, net zoals met een gewone fiets. Ook voor de fiets met garageknop is geen verzekering meer nodig.

Voor andere toestellen zoals monowheels, hoverboards, elektrische steps of Segways wordt het ook makkelijker. Aangezien die autonoom rijden, is daarvoor momenteel een verzekering verplicht. Maar ook dat verandert. Peeters stelt voor om een verzekering enkel nog verplicht te maken indien ze sneller rijden dan 18 km/u, en dat is meestal niet het geval.

Markt explodeert

De Fietsersbond én Traxio, de federatie van de autosector, zijn tevreden met de nieuwe regelgeving. “Het is goed dat er eindelijk duidelijkheid komt. De meeste mensen wisten gewoon niet hoe de vork aan de steel zat en dat zorgde voor problemen”, zegt Roel De Cleen van de Fietsersbond.

Volgens Philippe Decrock van Traxio zijn de nieuwe ­regels vooral belangrijk omdat de markt van elektrische ­fietsen blijft exploderen. Terwijl twee jaar geleden één op drie nieuwe fietsen een elektrische was, is dat nu al één op twee. Aangezien de e-fiets nu een grotere reikwijdte heeft, wordt die ook meer en meer gebruikt voor woon-werkverkeer.