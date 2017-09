Enorme vuurzee verwoest grote loods in Mechelen-Noord

Mechelen / Sint-Katelijne-Waver - Op de terreinen van Varec in Mechelen-Noord is in de nacht van zondag op maandag een uitslaande brand uitgebroken in een loods waar vooral rubber lag opgeslagen. Brandweerkorpsen uit de hele regio zijn massaal ter plaatse. Een gedeelte van de Antwerpsesteenweg is afgesloten.

Het waren luide knallen die buurtbewoners zondagnacht omstreeks 2 uur wekten. Toen al had de brand in de loods van zo'n 5000 vierkante meter op de grens met Sint-Katelijne-Waver zich ontwikkeld tot een enorme vuurzee. De zware brand ging gepaard metershoge vlammen en hevige rookontwikkeling. Brandweermannen van de post Mechelen die als eerste ter plaatse waren, vroegen meteen versterking van andere posten in de hulpverleningszone Rivierenland.

Bluswater uit gracht

In eerste instantie kwamen meteen drie autopompen en drie tankwagens ter plaatse. Niet alleen uit de Mechelse kazerne, maar onder meer ook uit Duffel en Boom. Omdat er een tekort was aan bluswater liet de coördinerend officier ook het grootwatertransport ontplooien. Zo wordt er water uit de gracht rond het Fort van Walem gepompt.

Om na te gaan of de rook schadelijk is, zijn ook meetploegen voor gevaarlijke stoffen van de posten Duffel, Berlaar, Lier en Nijlen opgetrommeld. De politie Mechelen-Willebroek heeft de Antwerpsesteenweg gedeeltelijk afgesloten. De politie hoopt de N1 tegen de ochtendspits wel opnieuw volledig open te krijgen.

Om de veiligheid in de rest van Mechelen te verzekeren, staat onder meer de post Putte stand-by in de brandweerkazerne in de Dageraadstraat. Het ziet er naar uit dat de brandweer nog uren zal moeten nablussen.