Hein Vanhaezebrouck zet de deur open voor Anderlecht

Anderlecht kijkt met interesse naar wat er bij Gent gebeurt. Daar stelde trainer Hein Van­haezebrouck na een nieuwe nederlaag tegen Zulte Waregem en de 6 op 24 zichzelf in vraag. “Ik moet eens nadenken of ik dit tij nog kan keren.”

Hij zet zo de deur open richting Anderlecht dat nog steeds een coach zoekt. Zeker omdat Mogi Bayat, de makelaar van Vanhaezebrouck en tegelijkertijd huismanager van Anderlecht, een grote rol kan/zal spelen in dit dossier. Bayat houdt het voorlopig bij “geen commentaar”.

Anderlecht zelf sprak nog niet met Vanhaezebrouck, maar bronnen dicht bij het dossier noemen het geen mission impossible meer. Sowieso gaat iedereen ervan uit dat Gent Hein - ondanks de slechte resultaten - zeker niet zal ontslaan. Daarvoor realiseerde hij te veel bij deze club en is hij simpelweg te duur. Maar wat als Vanhaezebrouck zelf de handdoek gooit?

In Sports Late Night werd die vraag gesteld aan Gent-manager Michel Louwagie. “We zitten deze week samen met Hein en dan bekijken we hoe hij de situatie ziet”, aldus Louwagie. “Een coach zegt ook zaken in de emoties na de match en bij Gent zijn we ervan overtuigd dat we uit de malaise zullen geraken met Hein. Het was wel de eerste keer dat ik maar 15 minuten enthousiasme zag bij onze spelers. Maar vanuit de groep hebben we geen signalen dat ze er niet meer in geloven. Hein blijft een goeie coach.”

Anderlecht wacht voorlopig dus af. Herman Van Holsbeeck werd vorige week trouwens wel op restaurant gesignaleerd met Zulte Waregem-coach Francky Dury. Dat wordt bevestigd door Dury zelf, maar naar eigen zeggen ging het om een eerder geplande afspraak om de RSCA-huurlingen Leya Iseka en Doumbia te evalueren.