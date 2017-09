Turkse derby tussen topclubs ontspoort in ware veldslag: 5x rood, 12x geel, 2 penalty’s

Toppers in België staan soms bol van de spanning, maar dat is nog klein bier in vergelijking met de Turkse competitie. In Istanbul ontaardde de clash Fenerbahçe - Besiktas (2-1) zaterdag op het terrein tot een heuse schoppartij waarin de fouten en de kaarten amper bij te houden waren. Ga daar als vader maar eens met je zoontje naar het voetbal.

“Ik betaal je een nieuwe tv, maar sla deze niet meer kapot”, tweette de Braziliaanse Fenerbahçe-middenvelder Souza gisterenmiddag. Op Twitter was zaterdagavond een filmpje viraal gegaan waarbij een Fener-fan zijn televisie kapotsloeg na een rode kaart voor zijn favoriete ploeg tegen Besiktas. Zo zag hij niet dat zijn team uiteindelijk nog aan het langste eind trok..

Fenerbahçe was aan de topper begonnen met vijf punten achterstand op nummer twee Besiktas waardoor verliezen geen optie was. Ze kwamen op voorsprong na een strafschop, maar net voor de rust pakte Quaresma twee gele kaarten op drie minuten wegens overtredingen. Niet veel later werd Besiktas-speler Neto ook uitgesloten nadat hij een doorgebroken speler neerhaalde.

Geïntimideerd

Met tien tegen tien na de rust was het hek helemaal van de dam en bleef het gele kaarten regenen. In de laatste tien minuten floot de ref nog een strafschop voor Fenerbahçe na een rode kaart voor de Canadees Hutchinson van Besiktas. Aan de overzijde mocht Koybasi na een invalbeurt van een kwartier ook gaan douchen én na het laatste fluitsignaal bleef Besiktas-speler Ozyakup zo fel discussiëren met de arbiter dat ook hij nog een rood karton onder de neus kreeg.

De Nederlander Vincent Janssen had zich wel kostelijk geamuseerd. De spits die deze zomer door Fenerbahçe werd gehuurd van Tottenham lokte de strafschoppen uit en scoorde ook de beslissende elfmeter. Voor hem was er helemaal geen vuiltje aan de lucht. “Ik ben blij dat ik dit mag meemaken”, zei de aanvaller achteraf aan de NOS. “Toegegeven, het is een beetje anders in Turkije. Er is een hoop gebeurd en het was een gekkenhuis, maar dat is gewoon hoe derby hier zijn denk ik. Hoe zo’n match beleefd wordt: dat heb ik nog nooit meegemaakt. Werkelijk iedereen legt er zijn ziel in en dat is wel mooi.”

Zijn landgenoot Ryan Babel die de aansluitingstreffer scoorde voor Besiktas viseerde vooral de arbitrage. “In Turkije speelt het thuisvoordeel een enorme rol”, legde Babel na de wedstrijd uit. “Het lijkt alsof de scheidsrechters zich dan veel sneller geïntimideerd voelen. Als je thuis speelt, voel je je altijd meer beschermd.”

Kort samengevat Fenerbahçe - Besiktas: Stand 2-1, Rode kaarten 2-3, gele kaarten, 3-9, penalty’s 2-0, kapotte tv’s 1-0.