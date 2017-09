Stratego op z’n Argentijns, maar Frutos moet het niet per se moeilijk maken om zich te bewijzen bij Anderlecht

Nicolas Frutos gaat zijn tactiek elke match aanpassen om de tegenstander te verrassen. Typisch de Argentijnse trainersschool, die het voetbal analyseert tot op het bot. Maar de interim-coach switchte in Beveren zoveel met spelers en systemen dat het voetbal – ondanks de zege – onherkenbaar bleef. Nochtans lijkt Anderlecht woensdag tegen Celtic vooral nood te hebben aan een duidelijk concept. Frutos moet het niet per se moeilijk maken (om zich te bewijzen).

Such A Shame: de song van Talk Talk galmde over de Freethiel. Een boodschap van de deejay aan Nicolas Frutos, want de Argentijn boekte dan wel zijn tweede zege, een zwak Anderlecht pleegde een hold-up.

Frutos ...