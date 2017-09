CLUBNIEUWS. Bij AA Gent neemt Asare rol Vanhaezebrouck over, Anderlecht in Champions League zonder Teo?

Bij AA Gent likken ze hun wonden na het 0-1 verlies in eigen huis tegen Zulte Waregem. Opvallend beeld na de match: Nana Asare riep alle spelers bijeen voor een conclaaf. Nochtans had Hein Vanhaezebrouck die peptalk na de match afgeschaft op vraag van de spelers zelf. Timmy Simons vierde een nieuw record bij Club Brugge, terwijl Anderlecht het woensdag mogelijk moet doen zonder Teo in de Champions League. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

ANDERLECHT. Teo nog onzeker voor Celtic, Kums geschorst

Met vijf weergaloze reddingen solliciteerde Boeckx naar een vaste plaats, maar vorige keer speelde Sels in de Champions League. Voor de komst van Celtic woensdag blijft Teo (hamstring) licht onzeker. Kums is geschorst na zijn rode kaart op Bayern, Obradovic (trap) raakt fit en Kara probeert de groepstrainingen te hervatten. Celtic lijkt alvast klaar. Het klopte Rangers met 0-2 en blijft leider met 19 op 21. Boyata speelde na zijn knieblessure voor het eerst 90 minuten in de competitie. Coach Rodgers gaf wel aan dat een draw in Brussel goed zou zijn. (jug)

AA GENT. Asare neemt rol Vanhaezebrouck over na de match

Opvallend tafereel na afloop van de partij in de Ghelamco Arena: de Gentse spelers kwamen, zoals de traditie het lang wilde, samen voor een groepsgesprek. Maar deze keer was het niet Hein Vanhaezebrouck die het woord nam.

“Ik heb als kapitein mijn verantwoordelijkheid genomen”, verklaarde Nana Asare, door zijn coach expliciet genoemd als één van de weinige spelers die gisteren thuis gaven. “Iedereen moet nu rechtstaan, want dit is AA Gent niet meer. Het is in zo’n situatie kwestie van de groep samen te houden en steun te geven aan de jongens. Ik ben 31 jaar en maakte al veel mee in mijn loopbaan. Ik voelde dat ik iets moest doen, want iedereen zit enorm diep na deze wedstrijd. Daarom moesten we deze match zo snel mogelijk afsluiten en niet wachten tot morgen om dat gesprek te voeren.”(ssg)

CLUB BRUGGE. Simons oudste speler ooit van Club Brugge

In de slotminuten liet Ivan Leko nog Timmy Simons ­opdraven om de 1-2-voorsprong vast te helpen houden. ­Simons – 40 jaar, 9 maanden en 13 dagen – is daarmee de oudste speler van Club Brugge sinds de promotie in 1959. Het vorige record stond op naam van doelman Dany ­Verlinden. Die was bij zijn laatste ­wedstrijd 40 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

Horvath: “Hopelijk selectie voor VS”

Vorig jaar was Ethan ­Horvath nog de schlemiel op Mambourg toen hij bij zijn debuut blunderde en Charleroi vrij liet scoren, maar gisteren redde hij de meubelen voor Club.

“Toch zit ik met gemengde gevoelens”, zei Horvath. “Ik dacht bij die tegengoal eventjes dat ik de bal kon wegboksen, waardoor ik uitkwam maar toch niet bij de bal kwam. Ik ben dus zeer blij dat ik daarna nog die reddingen heb kunnen doen. De eerste redding was een fase waar we ­dagelijks op training op werken. Mijn tweede save was een pure reflex, want de bal kwam erg hard via de grond.”

Horvath hoopt dat Bruce Arena – bondscoach van de nationale ploeg van de ­Verenigde Staten – de ­prestatie van Horvath ­tegen Charleroi heeft gezien. “Volgende week weet ik of ik opgeroepen word. Ik hoop alleszins dat ze merken dat ik progressie maak”, zegt Horvath. (jve)

CHARLEROI. “Getoond dat we kunnen wedijveren met topclubs”

Ontgoocheling troef bij Charleroi. De Carolo’s speelden een sterke ­partij, maar botsten op het einde tot twee keer toe op een sterke ­Horvath, om vervolgens in het slot het deksel op de neus te krijgen. “We namen veel risico’s, net als vorige week”, zei trainer Felice Mazzu. “Misschien moeten we de volgende keer meer aandacht hebben voor onze organisatie en tevreden zijn met een gelijkspel.”

De spelers zelf waren vooral onder de indruk van dit Brugge. “Ze lieten de bal goed rondgaan, en dat kostte ons veel energie”, aldus Baby. “De match werd beslist in de details en nu waren ze in het voordeel van Brugge.”

Baby werd daarin bijgetreden door aanvoerder Javier Martos. “We toonden dat we kunnen wedijveren met de topploegen. Maar we hadden onze kansen moeten afmaken. Het was onze moeilijkste match dit seizoen, maar we stonden er. Volgende week tegen STVV moeten we opnieuw voor de drie punten gaan. Als we ­bovenin willen blijven meedraaien, is dat een verplichting.”(bvv)

KV OOSTENDE. Custovic schiet omhoog op lijstje van Coucke

Dinsdag werd Adnan ‘Adi’ Custovic hoofdcoach ad interim van KVO, woensdag liet Marc Coucke weten dat de ad interim alvast óók op zijn lijstje kandidaten ‘voor echt’ stond. Waarop de ambitieuze Adi de volgende nachten nauwelijks kon slapen, zei hij zaterdag zelf. Want na het eerste broodnodige overwinningetje in de beker tegen Union besefte hij dat de verplaatsing naar het ook sukkelende Racing Genk zijn eerste echte examen was. En met een gelijkspel slaagde hij daar zeker in.

“Ik zag hoe mijn ploeg zich weer amuseerde”, knikte Custovic achteraf tevreden. “Er had zelfs meer in gezeten. Gezien hoe de spelers na de gelijkmaker nog op zoek gingen naar een tweede goal? We schieten er niet veel mee op, maar het is wel een opsteker, een punt op Genk. Uiteindelijk moeten we er tevreden mee zijn. Wat ik het meest positieve aan de avond vond: de defensieve organisatie van de eerste helft, het offensieve spel van de tweede helft of dat punt? Alles. En misschien nog het meest de inzet van mijn spelers.”(fbu)

WAASLAND-BEVEREN. RSCA-huurling juicht ingetogen

Anderlecht laat zijn uitgeleende spelers steevast meedoen tegen hun moederclub. Bij Waasland-Beveren was Davy Roef weliswaar geblesseerd, maar die andere RSCA-huurling – Isaac Kiese Thelin – opende de score en pakte zijn moederclub bijna punten af. Thelin juichte ingetogen en gaf achteraf geen interviews.

Bij Club Brugge pakken ze dit anders aan. Daar vragen ze dikwijls een extra geldsom als de huurclubs hun uitgeleende spelers toch willen opstellen tegen blauw-zwart: Coopman bij Zulte Waregem, Rotariu bij Moeskroen. Onlangs woedde daar tussen de topclubs een discussie over. Opvallend daarbij was dat Anderlecht de zijde van Club koos en vindt dat een extra som om tegen de moederclub te spelen zeker kan als een club een speler huurt voor een relatief lage prijs. Waasland-Beveren betaalt evenwel (een deel van) het loon van Thelin en Roef en dus doet Anderlecht in deze gevallen dan ook niet moeilijk.(jug, whb)

ZULTE WAREGEM. Essevee houdt na vijf matchen nog eens de nul

Zulte Waregem blonk op AA Gent uit in verdedigend opzicht. Het had genoeg aan één kans, die Ivan Saponjic koelbloedig afdwong en afwerkte. De jongens van Francky Dury legden aanvallend niet zo veel op de mat, maar defensief stond het als een huis. Het houdt voor het eerst in vijf matchen de nul en staat derde in het klassement.

“Een clean sheet is het belangrijkste voor een keeper om zijn vertrouwen op te krikken.” Doelman Nicola Leali kreeg in zijn eerste vier wedstrijden acht tegengoals om de oren, waar hij niet veel tegen kon beginnen. Gisteren stond het verdedigend blok er en redde Leali twee keer knap. Uitblinker was Michaël Heylen. “Misschien is het iets gemakkelijker verdedigen als we lager staan. We stonden defensief georganiseerd in een middellaag blok, van daaruit proberen we er goed uit te komen.”

Het laatste halfuur ging Essevee zelfs met drie centrale verdedigers spelen. Marvin Baudry kwam tussen Heylen en Derijck te staan. “We zijn ook klaar om dat systeem te spelen”, aldus Derijck. “Je moet ook slim zijn. Soms moet je niet altijd het spel willen maken. Tegen Nice deden we dat bijvoorbeeld te veel. Alleen moet je zien dat je het systeem dat je wil spelen ook kan uitvoeren. Dat is er vandaag (gisteren, nvdr.) heel goed uitgekomen. Dit sterkt het vertrouwen met het oog op de verplaatsing naar Lazio Roma.”(jcs)

De Sart loopt hersenschudding op

Julien De Sart kwam met zijn gezicht hard in botsing met de schouder van Franko Andrijasevic. De middenvelder was groggy en verliet op een draagberrie het veld. In het ziekenhuis werden geen breuken vastgesteld, wel een hersenschudding. Hij heeft inmiddels het ziekenhuis verlaten. Logischerwijze is De Sart twijfelachtig voor de verplaatsing in de Europa League van komende week naar Lazio Roma.(jcs)