Mysterie van piramides onthuld: zo kon de mens een van de grootste mirakels ooit voltrekken

Archeologen snappen eindelijk hoe de Oude Egyptenaren zo’n 4.500 jaar geleden de wereldberoemde Piramiden van Gizeh - het enige van de zeven klassieke Wereldwonderen dat nu nog overeind staat - hebben kunnen bouwen. Om het onmogelijke te verwezenlijken werd onder meer 170.000 ton kalksteen vervoerd per boot.

De Egyptenaren haalden de kalksteen uit een steengroeve in Tura, zo’n dertien kilometer van Gizeh gelegen. Daarnaast werd voor de monumentale bouwwerken ook graniet gebruikt. Die kwam van een groeve in Aswan, meer dan 850 kilometer van Gizeh verwijderd.

Dat was allebei al langer bekend, maar archeologen raakten het maar niet eens hoe al die stenen naar Gizeh (nu een deel van Groot-Caïro) meer dan 4.500 jaar geleden getransporteerd werden. Tot nu, want de ontdekking van een eeuwenoude papyrusrol, een ceremoniële boot en een netwerk van waterwegen lijkt het mysterie nu voor eens en altijd uit te klaren.

De nieuwe bewijzen tonen aan dat duizenden arbeiders de ruim 170.000 ton kalksteen met houten bootjes (gebouwd met planken en touw) via de Nijl vervoerden. De stenen - die elk tot 2,5 ton konden wegen - gingen langs speciaal daarvoor aangelegde kanaaltjes om te arriveren in een inlands haventje op amper enkele meter van de bouwwerf.

De papyrusrol is het eerste document “uit de eerste hand” over hoe de piramides werden gebouwd en werd geschreven door een opzichter met de naam Merer. Hij legt in detail uit hoe de kalksteen vervoerd werd van Tura naar Gizeh.

Het netwerk van waterwegen werd ontdekt door archeoloog Mark Lehner. “We hebben het kanaalbassin blootgelegd, waarvan wij denken dat het dienst deed als centrale afleverpunt aan de voet van het Plateau van Gizeh.

AERAgram 15 online: Giza's canals & harbors, using the sun to align the pyramids & more http://t.co/oHOpSTZaIF pic.twitter.com/Kb7sz25SVu — AERA Egypt (@AERA_EGYPT) 3 september 2015

De Piramiden van Gizeh bestaan uit de Piramide van Cheops (ofwel de ‘Grote Piramide), van Chefren en van Mykerinos. De wereldwonderen werden gebouwd tijdens de vierde dynastie, tussen circa 2551 en 2472 voor Christus.

De nieuwe ontdekkingen waren zondagavond te zien op de Britse zender Channel 4 in de documentaire ‘Egypt’s Great Pyrimad: The New Evidence’.