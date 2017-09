Romelu Lukaku draagt ongewild zijn steentje bij aan hype rond expliciet supporterslied…

Romelu Lukaku kroonde zich zaterdag tot matchwinnaar voor Manchester United. Hij scoorde de 0-1 winning goal op het veld van Southampton, goed voor de drie punten én zijn zesde goal in evenveel wedstrijden. Toch is Lukaku over Het Kanaal niet alleen ‘Talk of the Town’ door zijn prestaties op het veld. Door een expliciet supporterslied over zijn geslachtsdeel kwam Lukaku de laatste dagen meermaals in het nieuws… en na de wedstrijd tegen Southampton droeg hij daar ongewild een steentje aan toe.