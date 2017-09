Bestuurder (30) overleeft klap tegen boom niet

Ravels - Op de Arendonksesteenweg in Ravels is zondagavond rond 23 uur een dertigjarige man om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. De man botste met zijn auto tegen een boom.

Om een nog onbekende reden verloor de man in een bocht van de Arendonksesteenweg (N118) in Ravels de controle over het stuur van zijn auto. Het voertuig ging in de flauwe bocht rechtdoor en botste zwaar tegen een boom.

De bestuurder zat in zijn zwaar verhakkelde auto gekneld en moest door de brandweer worden bevrijd, maar hulp kon niet meer baten. Hij was door de klap overleden.

Er waren geen andere voertuigen in het ongeval betrokken en er zijn ook geen getuigen. De Arendonksesteenweg loopt grotendeels door onbewoond bosgebied.