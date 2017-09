Griekse tragedie voor Besnik Hasi: “Al na drie maand ontslagen bij Olympiakos”

Het Griekse avontuur van Besnik Hasi bij Olympiakos zit er al na drie maanden op, zo meldt het Griekse SporFM maandagmorgen. De ex-coach van Anderlecht betaalt het gelag bij de Griekse topclub na een gemiste start, Olympiakos verloor zondagavond de topper tegen AEK Athene met 3-2 en staat na vijf speeldagen slechts vierde. Hasi haalde vier Belgen naar Olympiakos: Silvio Proto, Bjorn Engels, Vadis Odjidja en Guillaume Gillet.

Zondagavond verloor Olympiakos de topper van AEK, ondanks een doelpunt van Vadis Odjidja. In Athene werd het 3-2. Bjorn Engels pakte in de slotfase een rode kaart. De Uruguayaan Gustavo Poyet wordt genoemd als zijn opvolger. Hij was in het verleden coach van… AEK Athene.

