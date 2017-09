Penaltyruzie met Neymar bij PSG blijft aanhouden: Cavani houdt het been stijf en weigert bonus van één miljoen…

Neymar blijft voor beroering zorgen bij PSG. De ‘penaltyruzie’ tussen de Braziliaanse miljoenentransfer en de Uruguayaan Edinson Cavani raakt namelijk maar niet opgelost. Neymar wil in Parijs alle strafschoppen nemen, maar dat ziet vaste strafschopnemer Cavani niet zitten. Volgens de Spaanse krant El Pais heeft PSG Cavani een miljoen euro aangeboden als hij Neymar de strafschoppen laat nemen… maar Cavani weigerde.

De ruzie tussen beide kemphanen zou draaien om een clausule in het contract van zowel Neymar als Cavani. Beide aanvallers zouden een bonus van liefst 1 miljoen euro krijgen als ze topschutter worden in de Ligue 1. Daarom poogde PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi om Cavani één miljoen euro extra aan te bieden om Neymar de strafschoppen te laten nemen, bovenop de één miljoen als hij topschutter zou worden. Maar daar had Cavani geen zin in, hij weigerde het zoetmakertje en houdt het been stijf.

In de wedstrijd tegen Lyon (2-0 zege voor PSG) kwamen de onderlinge strubbelingen het eerst aan het licht. Toen PSG een penalty kreeg, eiste Neymar de strafschop op… terwijl Cavani klaarstond om die te nemen. Cavani hield voet bij stuk… maar trapte via de doelman tegen de lat. En toen PSG even later een vrije trap kreeg, nam rechtsback Dani Alves de bal af van Cavani en gaf het leer aan landgenoot Neymar. Voor de volledigheid: Neymar trapte de vrije trap tegen de vuisten van de doelman.

Na de wedstrijd kwam het volgens L’Equipe tot een felle ruzie in de kleedkamer en moesten beide heren uit elkaar gehaald worden door aanvoerder Thiago Silva. ‘Medeplichtige’ Dani Alves zou Neymar en Cavani daarna getrakteerd hebben op een etentje om alles uit te praten, maar daar kwam dus duidelijk geen oplossing uit de bus.