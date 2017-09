Villarreal zet trainer Escriba op straat

Villarreal heeft zijn coach Fran Escriba bedankt voor bewezen diensten. Dat maakte de Spaanse eersteklasser maandag bekend.

Villarreal verloor zondag met 4-0 op het veld van Getafe, en staat met 7 op 18 voorlopig pas veertiende in de Primera Division.

De 52-jarige Escriba verving in augustus 2016 Marcelino als coach van de ‘gele onderzeeër’. Hij leidde het team vorig seizoen naar de vijfde plaats en ticket voor de groepsfase van de Europa League, maar de mindere competitiestart doet de Spanjaard nu dus de das om.

Escriba is de tweede coach die dit seizoen moet vertrekken in La Liga. Luis Zubeldia was bij Alaves na vier speeldagen de eerste.

In groep A van de Europa League won Villarreal zijn openingsmatch tegen het Kazachse Astana met 3-1. Slavia Praag en Maccabi Tel Aviv zijn de andere tegenstanders.