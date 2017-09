Mooi gebaar: Ronaldo steekt familie die zoontje verloor na aardbeving Mexico een hart onder de riem

Cristiano Ronaldo stak zondagavond een familie een hart onder de riem na de vreselijke aardbeving in Mexico vorige week. Één van de meer dan 300 doden was de zesjarige Santiago, een grote fan van CR7. De familie zocht troost in een brief naar de Portugese superster, en die reageerde met een mooie boodschap. Hij stuurde de familie een truitje van zichzelf met de tekst “Voor mijn grootste fan Santiago” op. “Tijdens dit pijnlijke moment stuur ik de familie van Santiago en alle andere families die iemand verloren een enorme knuffel”, postte Ronaldo bij de foto.