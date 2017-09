Artsen dachten dat man (47) longkanker had, maar tot hun grote verbazing troffen ze iets anders aan

Nadat Britse artsen op een scan een massa hadden gevonden in de longen van hun 47-jarige patiënt, dachten ze dat de man kanker had. Tot hun grote verbazing troffen ze bij verder onderzoek iets helemaal anders aan.

De Britse man - van wie de naam niet gekend is - voelde zich al een jaar niet zo goed. Hij hoestte zelfs geregeld een geelachtig vocht op. Daarom riep hij de hulp in van zijn arts. Hij verwees de patiënt door om een scan te laten maken.

Op die scan was duidelijk een massa te zien in zijn longen. Een teken van longkanker, dachten ze, aangezien de man al meer dan dertig jaar rookte. Daarom werd hij met spoed doorverwezen naar het Royal Preston Hospital.

Daar gingen ze meteen over tot een grondig onderzoek van zijn luchtwegen. En het was op dat moment dat de artsen op een vreemd voorwerp botsten: een speelgoedje van Playmobil. Naar verluidt had de man het kegeltje veertig jaar eerder als peuter ingeslikt.

Voor de dokters was het een medisch mysterie omdat hij zo lang geen klachten had gehad. Experten vermoeden dat het komt omdat hij zo jong was toen hij het speelgoedje had binnengekregen. Naarmate hij ouder werd, hadden zijn luchtwegen zich daar gewoon aan aangepast.