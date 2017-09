Mag ik hier nu parkeren of niet? Stad plaatst maar liefst 62 verbodsborden op 1,8 kilometer

Aalst - “Ik snap dat de politie het parkeerverbod wil afdwingen, maar dit is er ver over.” Dat zegt de Aalsterse schepen Katrien Beulens (CD&V) in Het Laatste Nieuws nadat er in drie straten in deelgemeente Moorsel liefst 62 parkeerborden werden geplaatst over een afstand van amper 1,8 kilometer. Dat is ongeveer één bord om de dertig meter. “De politie heeft geoordeeld dat het nodig is.”

In de Paddenvijverstraat, de Rijgerstraat en de Kortenbosdries wordt erg vaak te snel gereden en slalommen de wagens echt tussen de geparkeerde voertuigen. Om daar paal en perk aan te stellen werd het parkeerbeleid in de drie straten aangepast. Voortaan moet je er afwisselend links en rechts van de weg parkeren. Om dat (heel erg) duidelijk te maken werden er over een afstand van 1,8 kilometer liefst 62 verbodsborden geplaatst.

De inwoners kunnen absoluut niet lachen met die plotse invasie van borden. Het stadsbestuur wordt overrompeld met klachten. Ook Open VLD-gemeenteraadslid Vera Van Der Borght deed haar beklag al. “Een mens ziet het bos door de bomen niet meer”, zegt ze in Het Laatste Nieuws. “Moeten de straten echt zo vol staan met hetzelfde verkeersbord? Op wat trekt dat?”

Schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P) snapt de klachten. “Het is misschien niet zo esthetisch, maar de politie heeft geoordeeld dat het nodig is. Om te voorkomen dat mensen zeggen dat ze het niet wisten als ze beboet worden omwille van foutparkeren. Daarom staat er nu zoveel signalisatie. De gemeenteraad heeft het trouwens goedgekeurd.”

Echt? Schepen van Lokale Economie Katrien Beulens (CD&V) was duidelijk iets minder op de hoogte van wat de plannen precies inhielden. “Het kan zijn dat we iets hebben goedgekeurd, maar het was alleszins niet duidelijk dat het om zoveel verkeersborden zou gaan. Het kan zijn dat men de auto’s wil laten parkeren op een manier die het verkeer afremt, maar zoveel borden is er toch ver over?”